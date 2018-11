Oleodotto Canada-Usa | Donald Trump sconfitto in Montana dove il giudice ferma il progetto

ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 novembre 2018) Undelblocca iltanto caro adell’che dovrebbe collegare ilalle raffinerie americane. Una rivincita per Barack Obama e una batosta difficile da digerire per l’attuale presidente Usa che, proprio in questi giorni, è (anche) in altre faccende affaccendato, dagli incendi in California, ai guai giudiziari. ILCONTESTATO DAGLI AMBIENTALISTI – Ildistrettuale Brian Morris ha bloccato il proseguimento dei lavori dell’Keystone XL, da sempre contestato dagli ambientalisti e dalle tribù dei nativi del North Dakota. Motivo che, nel novembre 2015, aveva spinto già Obama a negare l’autorizzazione per la sua realizzazione. Il, un investimento da circa 8 miliardi di dollari, prevede la costruzione di undi 1900 chilometri per trasportare il petrolio delle sabbie dell’Alberta (), ...