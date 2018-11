Oggi San Martinu | ogni mustu diventa vinu!

11 novembre 2018 : Oggi è San Martino - la festa dei… cornuti! : Voi lo sapevate che anche i cornuti hanno una festa a loro dedicata? Che poi, a pensarci bene, è anche giusto: c’è una festa degli innamorati, il 14 febbraio; il giorno successivo, il 15, c’è persino la festa dei single, San Faustino, dunque perché non si dovrebbero festeggiare anche i cornuti? In fondo fanno parte anche loro del complicato mondo dell’amore. Ebbene, se ne conoscete qualcuno potete fargli gli auguri oggi, 11 novembre, perché san ...

Raffaella Fico e Alessandro MOggi - addio a un passo dal matrimonio : ecco perché : Raffaella Fico e Alessandro Moggi si sono detti addio appena prima del matrimonio, ma le storie passate della showgirl e cantante napoletana non c'entrano nulla con la crisi vissuta dalla coppia....

Tale e quale show - Loretta GOggi in lacrime : Alessandra Drusian la imita e lei non contiene l'emozione : Momento di grande commozione quello avvenuto ieri, venerdì 9 novembre, durante la puntata di Tale e quale show . Nel momento dell'esibizione di Alessandra Drusian , che ha imitato proprio la giurata ...

Tale e Quale Show - Alessandra Drusian imita Loretta GOggi e lei si commuove : La giudice del programma si è commossa rivedendo "se stessa" interprete di un brano che era la canzone sua e del compianto...

Loretta GOggi in lacrime per l’imitazione di Alessandra Drusian a Tale e Quale : Momento di commozione a Tale e Quale Show per Loretta Goggi. La giurata del programma di Rai Uno si è emozionata nell’assistere all’imitazione di Alessandra Drusian. La cantante dei Jalisse ha imitato proprio la Goggi. Nello specifico ha cantato il brano L’aria del sabato sera, pezzo anni Ottanta riproposto da Loretta nel 2010 a I migliori anni, altro show ideato e condotto da Carlo Conti. La performance ha colpito molto l’artista 68enne, che ha ...

Venezuela : viceministro Esteri - Ue appOggi dialogo e non sanzioni : Lo ha detto ad "Agenzia Nova" il viceministro degli Esteri per l'Europa, Yvan Gil, commentando la decisione del Consiglio economia e finanza dell'Ue di rinnovare le attuali misure restrittive a ...

Sandra Milo e la ferita per l'ex marito Ottavio De Lollis : «Abbandonata con tre figli da crescere. Oggi non so dove abita» : ?Ottavio mi ha lasciato sola con tre figli da crescere. Oggi non so neanche dove abita?, Leggo.it torna parlare di Sandra Milo. L'attrice è stata ospite di...

Trump - da Oggi in vigore sanzioni all’Iran su settore energetico e finanziario. Teheran : “Venderemo il nostro petrolio” : Uno dei cavalli di battaglia della campagna elettorale che ha portato alla presidenza Donald Trump diventa realtà. oggi Washington ritorna ad imporre unilateralmente dure sanzioni sul settore energetico e sul sistema finanziario iraniano, silurando l’accordo Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), e rinnegando nei fatti il percorso di dialogo intrapreso dalla precedente amministrazione Obama. Il tutto a ridosso delle elezioni di midterm e ...

Maltempo Sicilia : Oggi i funerali di Alessandro Scavone : oggi, nel pomeriggio, saranno celebrati i funerali di Alessandro Scavone, il consigliere comunale di Salemi morto sabato sera a Vicari, nel Palermitano, travolto dalle acque di un fiume esondato. Le esequie si terranno nella Chiesa Madre di Salemi (Trapani). “Una tragedia spaventosa Salemi perde un giovane conosciuto e stimato, che amava la vita e la sua città. Ci stringiamo attorno alla famiglia, colpita da questo grave lutto. Ai ...

Elena Santarelli emozionata a Domenica In : ecco come sta Oggi il figlio : Elena Santarelli parla del tumore di suo figlio Giacomo, nello studio di Domenica In Tra gli ospiti di Mara Venier nella sua Domenica In, c’è anche la bellissima Elena Santarelli. La showgirl entra in studio solare come sempre anche se da subito di fronte a Mara, appare visibilmente commossa. Infatti la Venier inzia l’intervista e […] L'articolo Elena Santarelli emozionata a Domenica In: ecco come sta oggi il figlio proviene da ...

Il calciomercato Oggi – Contatto Sampdoria-Cassano : Il calciomercato oggi – Nelle ultime settimane l’attaccante Antonio Cassano ha annunciato l’addio al calcio giocato. Fantantonio ha provato a ripartire dall’Entella ma dopo qualche giorno di allenamenti ha deciso di appendere le scarpette al chiodo. Adesso il barese pensa al futuro e potrebbe verificarsi una soluzione clamorosa. Nelle ultime ore è andato in scena infatti un incontro con il presidente della Sampdoria Ferrero, non è da ...

Wanda Nara si fa notare a San Siro : l’Inter stravince e la moglie di Icardi sfOggia un look colorato [GALLERY] : Wanda Nara a San Siro per la partita tra Inter e Genoa si fa notare per il suo outfit colorato: ecco il look scelto dalla moglie di Icardi per il match di Serie A Wanda Nara non adora passare inosservata. Dopo i completini nerazzurri indossati per recarsi a San Siro (VEDI QUI), la moglie di Icardi ha deciso di indossare un più colorato look allo stadio in cui ha abbinato una borsa fucsia ad un maglione rosso. La bellissima dolce metà di ...

Rosanna Vaudetti Oggi : ecco come è diventata. E il suo sogno : “Voglio tornare in tv” : Un’icona sexy della televisione di un tempo. Ma di andare in pensione non ne ha alcuna intenzione: parliamo di Rosanna Vaudetti che sogna di tornare sul piccolo schermo televisivo. La donna, oggi ottant’anni, si è raccontata in una lunghissima intervista concessa al settimanale Spy. La Vaudetti, nota per essere stato il primo volto apparso su Rai 2 e prima persona andata in onda sulla televisione a colori in Italia, oltre ad ...

Dal XVIII secolo a Oggi ecco il Sandwich - il più intramontabile dei panini : ... più morbide le fette che andranno a comporre i piani centrali del panino, mentre ad ogni sovrapposizione andrà spalmata la crema - la maionese è il condimento più usato nel mondo per questo tipo di ...