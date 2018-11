Nuoto | il grande ritorno di Federica Pellegrini nei suoi 200 stile libero | un primo passo

PallaNuoto - Europa Cup 2018 : colpaccio del Setterosa in Olanda! Grande debutto per Izabella Chiappini : La Nazionale italiana di Pallanuoto femminile inizia come meglio non poteva il percorso in Europa Cup: il Setterosa espugna Eindhoven, rimontando e battendo a domicilio le campionesse d’Europa dell’Olanda per 7-9. Sugli scudi Bianconi, Chiappini e Garibotti, autrici di una doppietta a testa, e Gorlero, che si mette in mostra con grandi parate nella seconda metà della sfida. Nel primo quarto difese allegre e punteggio altissimo: si ...

“Ho vinto tre medaglie d’oro agli Europei di Nuoto. Ma la sfida più grande in Italia è uscire di casa” : “Quando sono salito sul podio con al collo la mia medaglia d’oro mi sono sentito libero. Ho cantato l’inno di Mameli a squarciagola. Poi ho pensato che in Italia, per un disabile in carrozzina come me è una sfida anche solo uscire di casa”. Vincenzo Boni ha 30 anni, è affetto dalla sindrome di Charcot Marie Tooth da quando aveva 6 anni. Una malattia che colpisce gli arti periferici. Ai campionati Europei di Dublino di agosto è salito ...

Nuoto - grande festa al Centro Federale per Thomas Ceccon : vincitore di cinque medaglie alle Olimpiadi Giovanili : Ceccon ha anche tagliato una torta nella quale spiccavano i cinque cerchi olimpici e brindato agli allori conquistati Non ha fatto in tempo a scendere dall’aereo che mamma Gioia lo ha prelevato per portarlo al Centro Federale, dove si allena e dove lo attendeva una piacevole sorpresa: i compagni di squadra della Leosport, l’allenatore Alberto Burlina, genitori e amici hanno tributato una standing ovation a Thomas Ceccon reduce ...