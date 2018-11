Notti Magiche | recensione del film di chiusura della festa del cinema di Roma

correttainformazione

(Di domenica 11 novembre 2018) Arriva nelle sale ildideldi”, diretto da Paolo Virzì con Giancarlo Giannini e Andrea Roncato. Semifinale dei mondiali del 1990, si gioca Italia-Argentina. La nazionale azzurra ha tutte le carte in regola per accedere alla finalissima. Nel mentre a, dietro un gruppo di persone che sta vedendo la partita sul lungo Tevere, una macchina cade nel fiume, all’interno c’è un uomo. Com’è successo? Chi è stato? Videodel nostro inviato Durante la conferenza stampa di presentazione del, in occasionetredicesimadeldi, Paolo Virzì ha introdotto la sua ultima fatica con queste parole: “Questa era una stagione emozionante, che ci era rimasta dentro, che ci ossessionava in certi ricordi e aneddoti. Dopo l’addio di Scola, ho capito che questoandava fatto, per rendergli omaggio e soprattutto per ...