NBA – Ryan Arcidiacono lancia messaggi all’Italia | “Nazionale? Amo il nostro Paese

NBA - Kobe Bryant in prima fila allo Staples : fa il tifo per LeBron James ma niente incontro : Kobe Bryant arriva allo Staples Center e si accomoda in prima fila, da spettatore: non succedeva da quando i Lakers gli hanno ritirato le maglie , entrambe, la n°8 e la n°24, , ma oggi in città c'è ...

NBA - l'effetto Bryant : LeBron ottiene la prima vittoria con i Lakers - Curry risponde con 51 punti : E' bastato che parlasse per generare una notte speciale per i suoi Los Angeles Lakers e per uno degli uomini che hanno ricevuto in eredità il bastone del comando nella NBA, Steph Curry. Kobe Bryant si ...

NBA - esce 'The Mamba Mentality' : intervista al fotografo di Kobe Bryant : Ci siamo piaciuti immediatamente e fin da subito ha capito che di me si sarebbe potuto fidare, per cui mi ha concesso di entrare nel suo mondo. Non ho mai dato per scontata questa sua fiducia, per ...

NBA - come Kobe Bryant ha aiutato i Lakers a firmare LeBron James : ... interessato a "salire a bordo" e ad essere parte della ricostruzione della cultura di una delle squadre più importanti nel mondo dello sport. Magari le cose sarebbero andate in questa maniera anche ...

NBA - morto Tex Winter : 'pioniere' di Jordan e Bryant/ Inventore della 'triangle' - Jackson e Kerr : "un genio" : Nba, Tex Winter è morto a 96 anni: addio al pioniere del basket, Jackson e Kerr 'un genio'. Insegno la triangle a Jordan e Bryant.

NBA - Los Angeles Lakers : LeBron James si prende Los Angeles - e il posto di Kobe Bryant - : L'esordio a San Diego è già storia. Le prime foto in maglia Lakers, il primo assist, il canestro da tre punti, i consigli ai compagni durante i timeout. Ad attenderlo però c'era ancora il test ...

NBA - in Cina spopola Jeremy Lin - e gli Warriors - . Ma Kobe Bryant rimane il più amato : Che la Cina rappresenti, negli ultimi anni, uno dei mercati più interessanti , e importanti, per la NBA non è più un mistero. Le dimensioni del mercato , più di un miliardo e trecento milioni di ...

NBA - Antetokounmpo lancia Milwaukee : 'Grandi coi consigli di Bryant' : Il livello di pressione si alza in casa Bucks. Perché con un nuovo allenatore come Mike Budenholzer al timone, con una superstar, con pedigree da potenziale mvp, come Giannis Antetokounmpo e con un ...

NBA – Il sogno di Shaquille O’Neal : “se Kobe Bryant torna giocare sarà la storia più grande di sempre” : Shaquille O’Neal è tornato a parlare della possibilità di vedere Kobe Bryant nuovamente in NBA: con le sue qualità, giocare con un timing ridotto non dovrebbe essere un problema Shaquille O’Neal è tornato a parlare della possibilità di vedere Kobe Bryant di nuovo in campo. L’ex centro dei Lakers, nel corso del suo podcast “The Big Podcast with Shaq”, ha dichiarato: “sono sicuro che Kobe non giocherà mai nel Big3, ha più ...

NBA – Un ‘Black Mamba’ come allenatore : il figlio di Shaquille O’Neal si allenerà con Kobe Bryant : Il figlio di Shaquille O’Neal avrà un allenatore particolare: Kobe Bryant. Da sistemare solo qualche problema logistico, lo svela la moglie di Shaq Kobe Bryant e Shaquille O’Neal, amici/nemici, compagni di squadra spesso ai ferri corti, ma altrettanto devastanti quando a parlare erano le loro giocate e non ciò che usciva dalle loro bocche. Passati gli anni, il rapporto sembra essersi disteso e i due sono ritornati buoni amici. ...