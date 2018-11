NBA | Joel Embiid e Ben Simmons accolgono Jimmy Butler | ' Con lui possiamo vincere'

NBA - Joel Embiid domina in campo e anche a parole : 'Se cadi nella mia provocazione - sei finito' : In un mondo intriso di perbenismo però, il n°21 dei Sixers non ha paura ad andare controcorrente: "Non capisco perché ci si lamenta di questo: prima dicono che la Lega sta diventando soft , poi ...

NBA – Joel Embiid domina Drummond e poi lo prende in giro : “ho costruito una proprietà nella tua testa” : Joel Embiid si abbatte sui Pistons e vince il duello con Drummond: non contento, il centro dei Sixers prende in giro l’avversario sui social Venerdì notte, i Philadelphia 76ers hanno battuto i Detroit Pistons con il punteggio di 109-99. Non proprio una vittoria come le altre però per i Sixers, vista la ‘sfida nella sfida’, rappresentata dal duello fra i due centri: Joel Embiid e Andre Drummond. Duello stravinto da Joel ...

NBA 2019 : Joel Embiid trascina Phila e LeBron James i Lakers - Oladipo sconfigge i Celtics - ok gli Spurs con 14 di Belinelli : Si sono giocate otto partite in questa notte di NBA. Come al solito, lo spettacolo non è mancato, con alcune delle franchigie più quotate intente a recuperare terreno dopo un inizio non felicissimo. Vediamo nel dettaglio come sono andati gli incontri. Primi a scendere in campo, nella partita programmata a orari europei (e non sarà l’ultima, di sabato), sono i Philadelphia 76ers e i Detroit Pistons. Gli uomini della Motor City vengono ...

NBA - Joel Embiid protagonista in Cina - ma Dallas si vendica e batte Philadelphia : Finisce punto a punto la seconda sfida prevista in territorio cinese, a Shenzen, di fronte nella gara di "ritorno" sempre Dallas Mavericks e Philadelphia 76ers , 120-114 a favore dei Sixers il primo ...

Preseason NBA - Phila batte Dallas : un buon Doncic - ma il dominatore si chiama Joel Embiid : Preseason NBA, Redick miglior marcatore dell’incontro tra Dallas e Philadelphia, ottima prova per Joel Embiid Joel Embiid padrone sotto canestro nell’incontro di Preseason NBA che ha visto di fronte Dallas e Philadelpia in terra cinese. I Sixers hanno vinto 120-114 al termine di una gara con diversi spunti interessanti. Il centro di coach Brown ha messo a segno una doppia doppia da 22 punti e 10 rimbalzi, senza storia la lotta ...