NBA | Houston Rockets | è crisi profonda | San Antonio vince il derby texano

Risultati NBA - valanga Bucks su Golden State : cadono anche Houston e Clippers : Risultati NBA, Antetokounmpo batte Curry in uno scontro molto interessante che dà fiducia ai Bucks in netta crescita Risultati NBA, Antetokounmpo e soci fanno davvero sul serio. I Bucks nella notte hanno dato una severa lezione ai campioni del mondo in carica di Golden State, privi di Green nell’occasione. 24 punti del greco tuttofare, accompagnato da Brogdon e Bledsoe anch’essi sopra quota 20 a referto. Nel 111-134 finale ...

NBA - Lakers passano a Portland. Vittorie per San Antonio e Houston : Continua la striscia positiva di San Antonio. Gli Spurs centrano la quarta vittoria di fila imponendosi in casa contro New Orleans , 109-95, . Marco Belinelli resta sul parquet 27 minuti segnando 14 ...

NBA - obiettivo sugli Houston Rockets : scatti d'autore per Paul - Harden & Co. : L'obiettivo di Matteo Marchi questa volta mette a fuoco gli Houston Rockets di Chris Paul, James Harden e Carmelo Anthony. Uno sguardo originale, con scatti in bianco&nero, per una delle squadre più ...

NBA - risultati della notte : Houston torna a vincere - Washington sempre più in crisi : Brooklyn Nets-Houston Rockets 111-119 Dopo un primo quarto finito in svantaggio di sette lunghezze subendo penetrazioni su penetrazioni, sembrava che per gli Houston Rockets lo spettro della quinta ...

NBA - Houston Rockets in crisi nera : attento D’Antoni - ad Ovest i playoff non sono così scontati : Houston Rockets affatto brillanti in questo inizio di stagione NBA, l’avvio 1-5 era quantomeno inaspettato alla vigilia La partenza 1-5 degli Houston Rockets ha sorpreso davvero tutti in questo inizio di stagione NBA. Dopo la cavalcata superlativa nella stagione regolare della passata annata, in pochi avrebbero pronosticato queste difficoltà per i Rockets di D’Antoni. Certo, 6 partite non sono certo un test attendibile vista ...

NBA - da prima a ultima in pochi mesi : la falsa partenza degli Houston Rockets di D'Antoni : 'Abbiamo perso la nostra spavalderia'. Mike D'Antoni è preoccupato: l'inizio degli Houston Rockets è stato un incubo, con cinque sconfitte nelle prime sei gare e il punto più basso toccato con la ...

NBA - Kawhi Leonard trascina Toronto - bene Boston - sprofondano gli Houston Rockets : Toronto Raptors-Philadelphia 76ers 129-112 Imbattuti in casa, i Sixers non sanno vincere lontano da Philadelphia. Lo conferma la trasferta in Canada, dove i Raptors " con un rientrante Kawhi Leonard, ...

NBA – Houston abbiamo un problema… in difesa! Coach D’Antoni : “siamo terribili - ci massacrano” : Il Coach degli Houston Rockets, Mike D’Antoni, ha sottolineato come la situazione difensiva dei texani sia un problema da risolvere alla svelta Inizio di stagione davvero complicato per gli Houston Rockets. La franchigia texana ha racimolato una vittoria e 4 sconfitte nelle prime 5 uscite stagionali, mettendo in mostra una fase difensiva ampiamente rivedibile, che già in due occasioni ha concesso 130 punti. Lo sa bene anche Coach D’Antoni ...

NBA : Clippers espugnano Houston - 16 punti per Gallinari : Sorriso azzurro nella serata Nba con il successo dei di Danilo Gallinari . I californiani hanno espugnato a sorpresa il Toyota Center di Houston , 113-133, ottenendo il terzo successo stagionale. Per ...

Basket - NBA : Durant show e Golden State va veloce - colpo Clippers a Houston : NEW YORK - Kevin Durant si carica sulle spalle Golden State evitando guai al Madison Square Garden, tana dei New York Knicks. I Warriors si impongono per 128-100 con uno show dell'ala, che nel quarto ...

NBA - altro disastro degli Houston Rockets : per D’Antoni è crisi nera! : Houston Rockets, una partenza 1-4 davvero in pochi l’avrebbero pronosticata, la squadra di coach D’Antoni sta vivendo un momento da incubo Terza vittoria stagionale per i Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari che nella notte superano 133-113 gli Houston Rockets nella difficile trasferta al Toyota Center. A spingere la franchigia californiana (3-2 in stagione) i canestri di Montrezl Harrell, 30, 23 per Lou Williams seguito a ...

NBA - Houston torna all'attacco di Jimmy Butler : offerte fino a 4 prime scelte future : Ecco perché la notizia che rimbalza da uno degli insider più accreditati del mondo NBA, il solito Adrian Wojnaroski, è da prendere in seria considerazione: dopo l'impasse nelle trattative tra ...

NBA - Houston va all-in : per arrivare a Butler - i Rockets vincolano il futuro : La partenza non è stata fedele alle aspettative, ma i risultati - con tre sconfitte nei primi quattro match - non sono l'unica fonte di preoccupazione per Mike D'Antoni. Chris Paul ha rimediato due ...