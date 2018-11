Napoli rimonta il Genoa e vince

Genoa-Napoli in diretta LIVE : triplice fischio - passano gli azzurri in rimonta : Si è concluso da pochi minuti l’anticipo valido per la 12ª giornata del campionato di Serie A. La partita tra Genoa e Napoli è stata purtroppo segnata dalle condizioni al limite della praticabilità del terreno di gioco soprattutto per via della quantità di pioggia abbattutasi nel secondo tempo. Nel primo tempo è stata decisamente migliore […] L'articolo Genoa-Napoli in diretta LIVE: triplice fischio, passano gli azzurri in rimonta ...

Il Napoli ha guadagnato 10 punti con vittorie in rimonta : Genoa-Napoli, numeri e statistiche Sono 16 partite stagionali per il Napoli; 10 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. I gol segnati sono 30 in tutte le competizioni, 15 quelli subiti. In campionato, 9 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte. I gol fatti sono 26, 13 quelli subiti. Seconda rete in maglia azzurra per Fabian Ruiz dopo quella di Udine, primo autogol a favore in questa stagione. Per la squadra di Ancelotti, sono dieci punti recuperati da ...

Inter non si arrende al Barça - Icardi agguanta il pari : 1-1 Napoli rimonta - 1-1 con il Psg : I catalani fanno prova di forza ma passano solo dopo 83’ (e si qualificano): i nerazzurri pareggiano 4’ più tardi col capitano. Il 28 novembre c’è il Tottenham

Il Napoli rimonta il Psg : Insigne sigla l'1-1 finale al San Paolo : Il Psg parte forte e al 5' si presenta già dalle parti di Ospina ma Maksimovic devia in angolo il tiro di Verratti. Neymar al 19' penetra benissimo in area ma Mario Rui lo ferma proprio davanti al portiere del Napoli. Callejon risponde con un bel tiro al 22' e un minuto dopo Mbappé fa un numero pazzesco in area con il suo tiro che termina fuori di poco. Mertens non trova la porta prima della mezz'ora e al 37' Di Maria impegna Ospina alla parata. ...

Champions - l'Inter rimonta con il Barça : 1-1 | Il Napoli riprende il Psg : Insigne batte Buffon : A San Siro match sotto la pioggia e di sofferenza per i nerazzurri. I blaugrana vanno in vantaggio nella ripresa con Malcom, poi pareggia il solito Icardi. Il Tottenham vince e spaventa Spalletti. Al San Paolo Buffon procura il rigore poi segnato da Insigne: il Napoli pareggia 1-1.

Roma - Di Francesco : "A Napoli per iniziare la rimonta" : Il tecnico giallorosso in conferenza stampa: "Rischiamo di non rientrare in Champions, non possiamo più sbagliare"

Juventus-Napoli 3-1 : Cristiano Ronaldo e Mandzukic rimontano Mertens - bianconeri in fuga : La Juventus batte in rimonta per 3-1 il Napoli nel big match della settima giornata di campionato e va in fuga: al vantaggio ospite di Mertens risponde prima Mandzukic con una doppietta, e poi Bonucci. La squadra bianconera sale a quota 21 mentre la formazione di Ancelotti resta a 15 e rischia ora di dover cedere il secondo posto al Sassuolo. Nel primo tempo parte forte il Napoli, che già al 5′ va vicino al vantaggio: combinazione ...

