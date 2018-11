Napoli più forte del nubifragio di Genova

Il Napoli è più forte del diluvio : Genoa ribaltato 2-1 a Marassi : A Marassi contro il Genoa di Juric il Napoli di Ancelotti, reduce dalle fatiche di Champions col Psg, cerca tre punti per non lasciar fuggire ulteriormente la Juve. Tre cambi rispetto alla sfida coi...

Diluvio sul Luigi Ferraris – Il pallone non rimbalza più : Genoa-Napoli sospesa! : Diluvio sul Luigi Ferraris, campo completamente inzuppato, il pallone resta impantanato in diverse zone del campo: Genoa-Napoli temporaneamente sospesa La pioggia protagonista, in negativo, del sabato sera calcistico in tutto il mondo. A Buenos Aires (Argentina) rinviato a domani il Superclasico Boca Juniors-River Plate, finale d’andata della Copa Libertadores. Al Luigi Ferrari di Genoa, precisamente al minuto 13 del secondo tempo, ...

Juric : «Il Napoli è più imprevedibile rispetto al passato» : In conferenza stampa Ivan Juric, tecnico del Genoa, presenta il match contro il Napoli in conferenza stampa: «Abbiamo lavorato bene, la squadra è in grande crescita. Se togliamo l’ultima partita, vedrete che le nostre prestazioni sono importanti. Per vincere, il Napoli deve fare una partita giusta, noi invece dobbiamo avere coraggio». Il passaggio da Sarri ad Ancelotti: «Il livello delle squadre più forti in Italia si è alzato molto, e mi ...

Il Napoli di Ancelotti : giocare più partite in una sola : Come ha giocato Tuchel La più grande differenza tattica tra l’era Ancelotti e l’era Sarri riguarda il differente approccio al gioco, proprio in senso filosofico. Se fino a maggio 2018 il Napoli era una squadra che cercava sempre e comunque di imporre il proprio contesto, i propri principi, finanche le proprie spaziature e i propri meccanismi difensivi ed offensivi, ora la situazione è decisamente diversa. Ovvero, il Napoli muta ...

Napoli più forte del PSG ma non della sfortuna : pari che lascia l’amaro in bocca e il girone adesso si complica : Napoli ancora imbattuto contro il PSG in Champions League: tra ‘ingiustizie’ e azioni mozzafiato i partenopei regalano spettacolo e divertimento al San Paolo Spettacolo ed emozioni incredibili questa sera al San Paolo, per la quarta giornata di Champions League. Il Napoli ha ospitato oggi il PSG per un’importantissima sfida per il girone C della competizione europea. La squadra di Ancelotti sta vivendo un periodo roseo, ...

Champions League – Altro che Napoli e Inter : è il PSG la squadra con più italiani in campo! : Una curiosa statistica tutta… italiana: nel martedì di Champions League, nonostante ci sia Napoli e Inter in campo, è il PSG ad essere la squadra con più azzurri in campo Il martedì europeo che apre al 4° turno di Champions League vede ben due italiane in campo: l’Inter, impegnata contro il Barcellona e il Napoli che sfida il PSG. A dire la verità però, escluso il discorso geografico, Inter e Napoli questa sera hanno ben poco di ...

San Paolo pieno per Napoli-Psg - attesi più di 50mila spettatori : Sold out a Fuorigrotta Napoli-Psg segnerà il ritorno del grande pubblico al San Paolo. Da tempo Il Napolista scrive e parla di una media spettatori in ribasso per l’impianto di Fuorigrotta, che però stasera si presenterà vestito a festa per il match decisivo del girone di Champions League. L’eventuale successo contro i francesi proietterebbe la squadra di Ancelotti agli ottavi di finale, ai danni proprio della formazione di Neymar, ...

Buffon : «Ho visto un Napoli molto forte - ora il Psg è più solido» : In conferenza stampa Gianluigi Buffon in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Psg: «Non è una partita normale, sappiamo di dover vincere. L’importante è non perdere, abbiamo altre due partite da giocare e vogliamo qualificarci». L’ambiente del San Paolo: «È uno stadio caldo, sarà molto complicato giocare qui. I tifosi e la squadra sono in grande comunione, noi dobbiamo provare a vincere. Non sarà facile, all’andata ho visto ...

Napoli - Callejon : 'Squadra più matura pronta a fare grandi cose' : 'Siamo consapevoli di essere più maturi, poi il mister ci ha dato più consapevolezza. Possiamo fare grandi cose, speriamo domani di poter far bene'. Sono le parole di Josè Callejon alla vigilia del ...

Callejon : «È un Napoli più maturo - Ancelotti ci ha dato più consapevolezza» : In conferenza stampa José Maria Callejon in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Psg: «Sarà una delle partite più importanti per il gruppo. Il Napoli più forte di sempre? Ogni anno abbiamo avuto un gruppo importante, non so rispondere a questa domanda. Forse siamo più maturi rispetto al passato, da tanto tempo giochiamo insieme e ci siamo conosciuti in maniera profonda. Se si giocano partite importanti, è il percorso giusto. Tutti siamo ...

Un bel Cagliari non basta a fermare la Juve. Bianconeri a più sei su Inter e Napoli : La Juventus batte un buon Cagliari: 3-1.I Bianconeri sono di nuovo a +6 su Napoli e Inter. Vantaggio lampo, 42 secondi, di Dybala, pareggia Joao Pedro, poi l'autogol di Bradaric e la rete di Cuadrado ...

