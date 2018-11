Napoli | nel pantano di Genova la rimonta di una squadra raffinata

Vigili - a Napoli lo scandalo dei permessi per non andare a lavorare : boom di richieste nelle feste : Pochi, mal equipaggiati, anzianotti, è tutto vero. Così come è vera - tuttavia - la costante che vede i Vigili urbani napoletani finire in quel limbo che c'è tra il godere dei propri diritti e la ...

Genoa-Napoli - Davide Ancelotti : “nella ripresa abbiamo fatto la differenza” : Importante successo in chiave scudetto per il Napoli contro il Genoa, ecco le parole di Davide Ancelotti, figlio di Carlo: “È stata un’altra tappa del nostro percorso di crescita, questa era una partita difficile per l’avversario e anche per le condizioni atmosferiche – ha dichiarato a Sky Sport – Nel secondo tempo abbiamo fatto la differenza, lì abbiamo cambiato modo di giocare e abbiamo vinto la partita. Grazie ai ...

Fernando Alonso correrà la 500 Miglia di IndiaNapolis nel 2019 con la McLaren : lo spagnolo vuole la Tripla Corona : Nessuna sorpresa all’orizzonte sul fronte Fernando Alonso. Lo spagnolo, impegnato nel penultimo weekend del Mondiale 2018 di Formula Uno in Brasile, correrà l’anno prossimo la 500 Miglia di Indianapolis con la McLaren. Il team inglese ha infatti annunciato che disputerà la celebre corsa americana con l’iberico alla guida, per soddisfare l’obiettivo di Fernando di far sua la “Tripla Corona“: il riconoscimento ...

Video choc dall'ospedale di Napoli : donna intubata nel letto ricoperta dalle formiche : Dopo il caso-legionella al San Paolo, nuova emergenza sanitaria denunciata al San Giovanni Bosco da un consigliere dei Verdi. E' subito scattato il blitz dei Nas -

Napoli - donna coperta da formiche nel letto d'ospedale : Le immagini sono terribili. formiche ovunque, tra le lenzuola, sul pigiama e sul volto sofferente della signora, stesa impotente, intubata sul letto d'ospedale a Napoli, mentre si sente qualcuno che ...

Napoli - esplosione nella notte in via Carbonara : auto di un pregiudicato in fiamme : Un'esplosione, avvertita da diversi residenti, ha danneggiato gravemente nella notte la porta anteriore di un'auto parcheggiata in via Carbonara, nel centro di Napoli. Sul posto sono intervenute ...

Napoli - Tonali nel mirino : il nuovo Pirlo richiesto anche dal Chelsea. Le richieste del Brescia : Aurelio De Laurentiis vuole regalare ai suoi tifosi il nuovo Andrea Pirlo. Quest’ultimo gioca nel Brescia, proprio come l’ex centrocampista di Inter, Milan e Juve. Sandro Tonali, classe 2000 del Brescia, è uno dei calciatori più in vista nel panorama dei giovani italiani, che quest’anno ha già totalizzato 10 presenze e messo a segno due assist. La richiesta del Brescia è di […] L'articolo Napoli, Tonali nel mirino: il ...

Da Escher a Bansky : le mostre da vedere nel mese di novembre fra Roma - Napoli e Milano : Tantissimi appuntamenti per gli appassionati d’arte nelle città di Roma, Napoli e Milano: si parte dal MUDEC che propone due nomi importanti, Paul Klee e Banksy, e si arriva al Chiostro del Bramante che invece apre un’interessante mostra tematica sul sogno. Mentre a Napoli tutti gli occhi sono puntati su Escher: ecco le più belle mostre da vedere a novembre.Continua a leggere

Napoli - Insigne record in Champions : meglio di Messi - è nella scia di CR7 : È un Lorenzo Insigne formato Champions League quello visto ieri sera al San Paolo dagli appassionati di mezza Europa. La luce del talento napoletano brilla forte anche in una serata non facile...

Gigi Buffon ed Ilaria D’Amico : siparietto in diretta tv nel post Napoli-PSG : Gigi Buffon ed Ilaria D’Amico hanno dato vita ad un siparietto in diretta tv dopo la gara del Napoli contro il PSG “E’ normale subire qualcosa, penso alla fine che il loro gol sia stato meritato”, Gigi Buffon ha commentato così il pareggio di ieri sera tra Napoli ed il suo PSG ai microfoni di Skysport. Nel post partita il portiere ha trovato ad intervistarlo la compagna Ilaria D’Amico, la quale ha voluto ‘difendere’ ...

Psg-Napoli 1-1 - pagelle / Primi nel girone della morte. Allan - KK e Callejon sovrumani : OSPINA. Incredulo e incolpevole quando a tempo scadutissimo, non scaduto, viene trapanato dal piedone scostumato di Bernat, gregario difensore della squadra più offensiva dell’orbe terracqueo. Ben protetto dal suo pigiamone verde, Ospina trascorre tutto sommato una serata tranquilla, con un’unica macchia: non azzecca un rilancio che sia uno. Né garellate, quindi, né reinate – 6 Le poche parate che porta a casa sono quasi in fotocopia: prende la ...

Napoli unica squadra imbattuta nel girone della morte : Napoli-Psg, numeri e statistiche Sono 15 partite stagionali per il Napoli; 9 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. I gol segnati sono 28 in tutte le competizioni, 14 quelli subiti. In Champions League 4 partite giocate con una vittoria e tre pareggi. Dopo la sconfitta del Liverpool in Serbia, la squadra di Ancelotti è l’unica imbattuta nel girone della morte. I gol segnati in Europa sono 4, quelli subiti sono 3. Per Insigne è il terzo gol ...

Inter o Napoli? No - è il PSG la squadra con più italiani nel martedì di Champions : Due formazioni italiane protagoniste , Inter e Napoli, in Europa, ma nel martedì di Champions League il club in cui sono scesi in campo dall'inizio più calciatori azzurri è il Paris Saint-Germain . ...