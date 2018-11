Napoli | 3 punti nel pantano a Marassi ' Il Mattino dei tifosi' live dalle 12

Il Napoli ha guadagnato 10 punti con vittorie in rimonta : Genoa-Napoli, numeri e statistiche Sono 16 partite stagionali per il Napoli; 10 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. I gol segnati sono 30 in tutte le competizioni, 15 quelli subiti. In campionato, 9 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte. I gol fatti sono 26, 13 quelli subiti. Seconda rete in maglia azzurra per Fabian Ruiz dopo quella di Udine, primo autogol a favore in questa stagione. Per la squadra di Ancelotti, sono dieci punti recuperati da ...

Napoli-PSG 1-1 - Al Khelaifi contro l’arbitro : “Persi 2 punti per colpa sua” : Non va già al patron del PSG l’1-1 del San Paolo. Un risultato che complica in parte la situazione dei parigini, ora terzi in classifica e in svantaggio negli scontri diretti nei confronti del Napoli. Il girone C comunque è aperto a ogni possibilità, con le 4 squadre racchiuse in appena due punti. Proprio in […] L'articolo Napoli-PSG 1-1, Al Khelaifi contro l’arbitro: “Persi 2 punti per colpa sua” proviene da Serie A News Calcio - Notizie ...

Champions - Napoli e Inter fermano Psg e Barcellona : ma ora devono far punti in Inghilterra per prendersi gli ottavi : Non è stata la notte che sognavano. Non per l’Inter, che ha sofferto per ottanta minuti contro il Barcellona, è andata sotto nel finale ma è riuscita ad evitare una sconfitta che sarebbe stata tutto sommato meritata con l’ennesima rimonta. E nemmeno per il Napoli, che invece contro il Paris Saint-Germain ha giocato alla pari, ma ha rischiato di perdere e provato anche a vincere. Alla fine le due italiane di ritrovano con due pareggi: un doppio ...

Serie A - chi è l'Anti-Juve? Sei punti di ritardo e sei motivi : Inter e Napoli si candidano : un'etichetta che non piace praticamente a nessuno, due parole: Anti-Juve. Chiedetelo e provate , se ci riuscite, a farvi dire di sì. Non da Carlo Ancelotti, non da Luciano Spalletti. Perché quella è ...

Calcio - l’Inter travolge la Lazio all’Olimpico per 3-0 con Icardi sugli scudi. Nerazzurri e Napoli secondi a pari punti e a 6 lunghezze dalla Juve : La decima giornata di Serie A termina con la schiacciante vittoria dell’Inter sulla Lazio sotto il diluvio dell’Olimpico. Trascinano i Nerazzurri un Icardi in forma strepitosa, autore di una doppietta, e Marcelo Brozovic, che firma invece il gol nerazzurro. I ragazzi di Spalletti ottengono la sesta vittoria di fila e sono ora secondi a pari punti con il Napoli che nel posticipo di ieri sera pareggia al 90° minuto (Mertens risponde ad El ...

Napoli - Hamsik : 'Con la Roma due punti persi' : Napoli - ' Sono orgoglioso di aver raggiunto una leggenda come Bruscolotti '. Così Marek Hamsik ha celebrato oggi sul suo sito ufficiale il traguardo delle 511 presenze con la maglia del Napoli che da ...

Napoli - da Sarri ad Ancelotti resta bello e impossibile. Dopo Parigi - la Roma al San Paolo : dominio - rimpianto e pochi punti : Il Napoli ha cambiato molto quest’estate: se n’è andato Maurizio Sarri ed è arrivato Carlo Ancelotti, che ha portato esperienza, flessibilità e idee diverse; un po’ alla volta è stato smontato il dogma del 4-3-3 Sarrista, ora ci sono molti uomini e molti moduli. È una squadra nuova, eppure l’impressione è di essere più o meno sempre allo stesso punto: il Napoli è bellissimo da vedere (per distacco la formazione più divertente e piacevole ...

Il Napoli si porta a 4 punti dalla Juve. Ancelotti : 'Lo scudetto rimane un sogno' : Il Napoli liquida l'Udinese con un rotondo 3 a 0 e si porta a quattro punti dalla Juve, dopo il pareggio in casa dei bianconeri , 1-1, con il Genoa. Gol di Ruiz, che ha sostituito Verdi dopo pochi ...

Napoli - Hamsik : “Champions - attenzione ai 2 punti contro Stella Rossa” : Intervenuto ai microfoni della “Pravda” dal ritiro della Nazionale slovacca, Marek Hamsik, centrocampista e capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando dell’impresa degli azzurri contro il Liverpool in Champions e non solo: “Abbiamo giocato una gara fantastica, ci è piaciuta tanto. La forza offensiva del Liverpool è incredibile, ma siamo riusciti a non farli […] L'articolo Napoli, Hamsik: ...