Muore di cancro come la mamma | il commovente post del papà

Francia : affetta da fibrosi cistica - riceve i polmoni di una fumatrice e Muore di cancro : Una donna francese che era affetta dall’infanzia da fibrosi cistica è morta di cancro ai polmoni due anni dopo averne ricevuti di nuovi in un trapianto. La donatrice era una forte fumatrice. A spiegarlo uno studio della rivista Lung Cancer che mette in guardia sul rischio di trapiantare tali organi.Continua a leggere

Mamma malata di cancro torna al lavoro dopo la radioterapia ma Muore in un incidente : La donna, madre di due bambini di 6 e 8 anni, è morta in un incidente stradale il giorno stesso in cui stava tornando al lavoro dopo mesi di radioterapia.Continua a leggere

Mamma ammalata di cancro Muore in un incidente : era il primo giorno di lavoro dopo la fine della radioterapia : Ha combattuto con coraggio il cancro fino all'ultimo giorno. Aveva due bimbi di sei e otto anni e di lavoro faceva l'insegnate. A giugno aveva scoperto di avere un linfoma non Hodgkin,...

Sconfigge il cancro - Caroline Muore sulla strada al primo giorno di lavoro dopo la malattia : La 45enne era attesa al lavoro dopo una pausa forzata per combattere il linfoma non Hodgkin che gli era stato diagnosticato. All'appuntamento però non è mai arrivata: vittima di un tragico incidente al volante della sua auto.Continua a leggere

'È solo febbre da fieno' - medici sbagliano diagnosi : 30enne inglese Muore di cancro : Aaron Winstanley, di Barton nel Lincolnshire, è deceduto in seguito ad una rara forma di tumore. Ma nella sua malattia c'è una forte responsabilità del personale sanitario che lo ha avuto in cura. I medici, infatti, hanno sbagliato la diagnosi: a lungo il 30enne era convinto di avere qualche strano male, ma i medici gli hanno comunicato che, secondo il loro parere, i suoi patemi derivavano da una 'risolvibile' febbre da fieno. Sono trascorsi ...

Brindisi - malato di cancro Muore in ospedale : aveva appena ottenuto una casa : La triste storia di Antonio Monaco, 51 anni, originario di Brindisi. Da diverso tempo l'uomo soffriva di una malattia incurabile, un cancro, causato dal suo lavoro alla zona industriale del comune capoluogo. Da diverso tempo l'uomo lottava per ottenere un alloggio popolare occupato abusivamente da un'altra famiglia. L'amministrazione comunale ha finalmente sbloccato la situazione facendo sgomberare l'alloggio in questione. Ma nel frattempo ...