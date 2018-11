Muore a 11 anni per un tumore al cervello | lo stesso male che ha ucciso la madre La

Padova - Muore a 14 anni stroncata da una tremenda malattia : Una vera e propria tragedia [VIDEO] è avvenuta nella comunita' di Albignasego. Una ragazzina di appena quattordici anni, Elisabetta Bazo, ha perso la vita a causa di una brutta malattia che non le ha lasciato scampo, dopo una battaglia durata diversi anni. Secondo quanto riferiscono i media locali, infatti, la quattordicenne ha lottato per tre anni contro un'angiosarcoma che alla fine le ha stroncato la sua giovane vita. Padova, muore a causa di ...

Muore di tumore a 11 anni - lo stesso male che uccise la mamma 6 anni prima : il commovente post su Facebook del papà : Il mondo è un posto molto peggiore senza di te e spero che mamma e Ruby si stiano prendendo cura di te ora' . 'Ti voglio bene lucy lu lu - conclude - e ho amato tutto di te. Mi dispiace di non aver ...

Todd Reid campione di tennis a 18 anni - fallito a 21 - Muore a 34. Deluso da se stesso… : ... afflitto dagli infortuni, diventando maestro di tennis, e perse di vista Todd, chiedendosi se fosse stato giusto abbandonare la scuola e una educazione corretta per dedicarsi totalmente allo sport, ...

Todd Reid campione di tennis a 18 anni - fallito a 21 - Muore a 34. Deluso da se stesso… : Il fantasma del palcoscenico tennis si chiama Todd Reid. Il suo nome rimarrà scolpito come campione di Wimbledon juniores 2002, ma soprattutto come uno dei tanti che non ce l’ha fatta a realizzare le proprie e le altrui aspettative, che ha insistito, che è rimasto prigioniero di un sogno, che è crollato, e che addirittura morto, solo, disperato, perso, ad appena 34 anni. Perché? La diagnosi resta vaga, nessuno ...

Per i medici è solo stress : neo mamma di 32 anni torna a casa e Muore per embolia : Michelle Roach, neo mamma di 32 anni, è morta un mese dopo la nascita della sua bambina per una embolia polmonare. La dottoressa che l'aveva visitata credeva che fosse solo stress, e l'ha rimandata a casa consigliandole solo di rilassarsi e divertirsi. Ma il tribunale ha confermato: "Se non ci fosse stata negligenza da parte sua, quella donna sarebbe ancora viva".Continua a leggere

Pensavano avesse l’influenza invece era leucemia : Federico Muore a 9 anni nel giro di una settimana : Federico Scantamburlo è morto a soli 9 anni a causa di una leucemia fulminante, che l'ha ucciso nel giro di una settimana. Tutti Pensavano che i suoi fossero sintomi influenzali, ma presto la situazione si è aggravata e per lui non c'è stato nulla da fare. Incredulità tra i compagni della scuola elementare Villa Medico di Zelarino, con i quali il bambino ha giocato fino a qualche giorno fa.--Soltanto una settimana fa aveva mostrato i primi ...

Muore mentre dorme accanto al suo compagno : Viviana aveva 43 anni : C’è dolore ma anche tanto sgomento in questi giorni ad Arsego. La comunità in provincia di Padova ancora non ci crede che Viviana Tosato, 43 anni, non c’è più. È morta all’improvviso la scorsa notte nella sua abitazione di Cavino nel Padovano. Era conosciutissima ‘Vivi’, perché come riporta Il Mattino di Padova, era la contitolare dell’Ortofrutticola Tosato Genesio e Viviana di Arsego. Il suo cuore ha smesso di battere nel cuore della notte, ...

Dopo anni di abusi resta incinta - 13enne Muore di parto insieme al suo bambino : La terribile storia di una bambina arriva dall'Argentina dove una 13enne è morta in un ospedale di Chaco Dopo aver messo al mondo il figlio che pesava appena 1,7 chili. Nessuno dei due è riuscito a ...

Incinta a 13 anni dopo anni di abusi : partorisce e Muore insieme al bambino : La tredicenne è morta in un ospedale del Chaco, nell’Argentina settentrionale, poche ore dopo aver dato alla luce un bambino di 1.3 kg. Anche il piccolo è morto poco dopo il parto. La ragazzina, orfana di mamma, all'età di 11 anni era andata a vivere con un ragazzo di 17 anni e dopo due anni di abusi è rimasta Incinta.--Ha partorito a soli tredici anni ed è morta poche ore dopo aver dato alla luce un bambino che pesava appena 1.3 kg. Anche il ...

Muore a 19 anni Verena Erlacher - promessa del calcio femminile italiano : Verena Erlacher, promessa del calcio femminile italiano, è morta a 19 anni. Centrocampista con il fiuto per il gol, era nata a Lagundo, in provincia di Bolzano. Al momento giocava nella terza serie con l'Unterland Damen, una squadra di Cortina, e nel Maia Alta. In passato aveva giocato sia in serie A con il CF Alto Adige che con le nazionali giovanili under 16 e under 17 ma la maggior parte della sua carriera si è ...

Calcio femminile - Muore a 19 anni Verena Erlacher : Verena Erlacher , giocatrice tesserata per il Südtirol Damen è morta a solo 19 anni, lo ha annunciato in una nota la società altoatesina. Il Calcio femminile è in lutto per la scomparsa di Verena ...

"Ciao Poppa". Muore a 19 anni Verena Erlacher - talento del calcio femminile italiano : Era considerata uno dei maggiori talenti del calcio femminile italiano. Verena Erlacher, centrocampista di Lagundo col fiuto del gol, in provincia di Bolzano, è morta a 19 anni. Era in forza alla squadra del Maia Alta.Nata il 10 gennaio del 1999, la Erlacher aveva imparato i fondamentali nelle giovanili del Lagundo dove si era messa in luce tra i maschietti tanto da diventare bomber del campionato under 14. Successivamente la chiamata ...

Lecce - esplode una fabbrica di fuochi d'artificio : Muore un operaio di 19 anni - altri due feriti : Incidente alla periferia di Arnesano, la vittima è il figlio del titolare della ditta Cosma. Gli altri due sono in ospedale per le ustioni

Muore a 19 anni Verena Erlacher - promessa del calcio femminile italiano : Verena Erlacher, promessa del calcio femminile italiano, è morta a 19 anni. Centrocampista con il fiuto per il gol, era nata a Lagundo, in provincia di Bolzano. Al momento giocava nella terza serie con l'Unterland Damen, una squadra di Cortina, e nel Maia Alta. In passato aveva giocato sia in serie A con il CF Alto Adige che con le nazionali giovanili under 16 e under 17 ma la maggior parte della sua carriera si è ...