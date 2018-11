MotoGp – Tutta la famiglia di Marquez alla festa di Cervera | sul palco con Marc il

MotoGp – Il team LCR al fianco di Cal Crutchlow : il pilota circondato da tutta la sua squadra in ospedale : Cal Crutchlow circondato dall’affetto del team LCR: il pilota inglese costretto in un letto d’ospedale dopo l’incidente rimediato a Phillip Island Cal Crutchlow, dopo aver rimediato la frattura del malleolo e della caviglia durante le libere del Gp d’Australia, è stato operato presso l’ospedale di Melbourne. Il pilota inglese, che è stato raggiunto dalla moglie Lucy a seguito dell’incidente, si dovrà ...

MotoGp – Una bionda tutta curve per Valentino Rossi in Australia : Hayley Crane - la sexy ombrellina del Dottore [GALLERY] : Una bionda esplosiva e sexy per Valentino Rossi in griglia di partenza al Gp d’Australia: la gallery della bellissima ombrellina Hayley Crane E’ terminato ormai qualche ora fa il Gp d’Australia: secondo appuntamento del trittico asiatico di MotoGp e terzultima gara della stagione 2018. Una splendida vittoria per la Yamaha, con Maverick Vinales sul gradino più alto del podio a Phillip Island, seguito da Iannone e ...

MotoGp – Marquez in pole a Phillip Island - terza fila tutta italiana : la griglia di partenza del Gp d’Australia : Marc Marquez in pole position a Phillip Island, una terza fila tutta italiana: la griglia di partenza del Gp d’Australia Marc Marquez inarrestabile! Dopo la vittoria del titolo Mondiale di domenica scorsa in Giappone, lo spagnolo è riuscito a mantenere la concentrazione giusta per far bene anche in Australia. Nonostante un weekend al top di Iannone e una leggera pioggia improvvisa arrivata proprio all’inizio della Q2, lo ...

MotoGp - Aragon Dovizioso sfida Marquez La pressione è tutta su di lui : Dovi: 'Marquez 'condannatò a vincere' - Marquez è talmente favorito al Motorland, 'Mi hanno pure intitolato una curva', il campione del mondo gonfia il petto,, che Dovizioso prova a ribaltare la ...

MotoGp – Ponsson non ci sta! Lo sfogo dopo la sostituzione in Avintia : “provo disgusto! Ecco tutta la verità!” : Le parole di Ponsson dopo la decisione di Avintia di non portarlo ancora in pista nel Motomondiale al posto di Tito Rabat E’ finita dopo solo un Gp l’avventura di Ponsson in MotoGp: il 23enne francese ha gareggiato lo scorso weekend al Gp di San Marino, con l’Avintia, per sostituire l’infortunato Tito Rabat. Tanti i piloti che si sono però lamentati della pericolosità di avere l’inesperto Ponsson in pista e il ...

MotoGp – Patatrac Lorenzo a Misano - lo spagnolo spiega i motivi della caduta : “tutta colpa delle gomme” : Jorge Lorenzo spiega la sua caduta al Gp di San Marino: le impressioni del pilota maiorchino dopo la fine disastrosa della sua gara di Misano Il Gp di San Marino ha regalato grandi emozioni. Durante la gara, Andrea Dovizioso ha dominato dall’inizio alla fine, sorprendendo per caparbietà e continuità. La caduta finale di Jorge Lorenzo, dopo la pole position del maiorchino di sabato, ha spianato al contrario la strada per il secondo ...

MotoGp – Morbidelli-Rabat - tutta la verità di Franco : “ho parlato con Tito - ecco come è andata” : Franco Morbidelli fa chiarezza sulle affermazioni di Tito Rabat dopo il suo incidente a Silverstone: il giovane pilota italiano spiega come è andata Sul circuito di San Marino e della Riviera di Rimini è tutto pronto per il weekend di gara valido per il 13° appuntamento della stagione 2018 di MotoGp. Grande assente davanti al pubblico italiano sarà il ‘povero’ Tito Rabat, protagonista di un terribile incidente durante le Fp3 ...

MotoGp - Che divertimento al Ranch di Tavullia : Valentino Rossi ospita una sfida tutta Yamaha [FOTO] : Tanto divertimento al Ranch di Tavullia per trovare la carica giusta per il weekend di Misano: tutti gli uomini Yamaha in pista a casa di Valentino Rossi E' tutto pronto per il weekend di gara di San ...