Mostre | arriva a Catanzaro Escher La Calabria | il Mito

Mostre. Alla scuola materna di Castiglione arriva un'esposizione dedicata al dott. Paolo Missiroli : Paolo Missiroli - a Lui per XXXXII anni diede - scienza amore i giorni laboriosi e le notti insonni - per combattere il male per suscitare gli afflitti - Medico e consigliere padre e amico dolcemente ...