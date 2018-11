Morbillo | otto casi in ospedale a Bari | «Contagio da una bimba con genitori no-vax»

Otto casi di Morbillo in ospedale : infezione forse da figlio no vax : Roma, 11 nov., askanews, - Otto casi di morbillo già accertati, un nono molto probabile, il rischio che possano essercene altri. La notizia è stata pubblicata oggi dalla Gazzetta del Mezzogiorno. Sono ...

Bari - otto casi di Morbillo in ospedale : infezione partita da no-vax : otto casi di morbillo già accertati nell’ ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari , un nono molto probabile e il rischio che possano essercene altri. Il contagio, da quanto si apprende, potrebbe essere stato innescato dal figlio di genitori ‘ no-vax ’. Sembrerebbe che tale focolaio epidemico, sia scoppiato anche in conseguenza alla tardiva applicazione dei protocolli previsti dalla legge. Il tutto è iniziato presso ...

Serbia - 5.728 casi di Morbillo da ottobre : 15 morti : In Serbia dallo scorso ottobre si sono registrati 5.728 casi di morbillo, 15 dei quali con esito mortale a causa di gravi complicazioni, in primo luogo polmonite e encefalite. Nel darne oggi notizia, l’Istituto di salute pubblica ‘Milan Jovanovic Batut’ ha aggiunto che nel 94% dei casi i malati sono risultati non vaccinati. L'articolo Serbia, 5.728 casi di morbillo da ottobre: 15 morti sembra essere il primo su Meteo Web.