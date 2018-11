Mondiali scacchi 2018 | il montepremi Quanti soldi guadagnano Carlsen e Caruana? Cifre

oasport

: Ruggisce?? ai mondiali di scacchi. Ma vaffanculo va - alessandrotdl : Ruggisce?? ai mondiali di scacchi. Ma vaffanculo va - SCRIGNOMAGICO : Nella prossima puntata i campioni mondiali di scacchi... #tusiquevales - notizieoggi_com : Iniziano i Mondiali di scacchi- -

(Di domenica 11 novembre 2018) A Londra si stanno disputando idi, il duello tra Magnuse Fabianoè soltanto alle battute iniziali e dopo le prime due partite la situazione è di totale parità (1 a 1, due patte). L’appassionante confronto tra il fenomeno norvegese e il fuoriclasse italoamericano sta catturando l’attenzione non solo dei grandi esperti di questo sport e affascina anche amatori e novizi dellaera. La sfida tra i migliori due giocatori del ranking FIDE infiammerà la capitale britannica fino al 28 novembre (se si dovesse arrivare al giorno degli spareggi) e anche ildel torneo è davvero molto interessante.per disputare idi? Ricordiamo chepossono contare anche su sponsor personali, il loro stipendio non dipende esclusivamente dalmesso in palio ...