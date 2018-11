Mobilità | auto elettriche e car sharing | Cina leader | Italia fanalino di coda

San Giorgio di Nogaro (UD) promuove la Mobilità sostenibile : ai Cantieri Marina San Giorgio arriva la ricarica per le auto elettriche : Si allarga la rete per il rifornimento elettrico in Friuli Venezia Giulia. Sky Gas & Power, società di Udine attiva su scala nazionale nella fornitura di energia elettrica e gas, ha attivato una colonnina per le auto elettriche ai Cantieri Marina San Giorgio di San Giorgio di Nogaro (UD). Una scelta dettata dalla volontà di diffondere una maggiore cultura ambientale partendo proprio dai consumi energetici. «Il coinvolgimento dei nostri ...

Auto : ENEA presenta ‘Flash Charge’ - ricarica superveloce per Mobilità elettrica : ‘Fare il pieno’ ai mezzi elettrici del trasporto pubblico in pochi secondi, utilizzando il tempo della fermata dei viaggiatori, grazie a un innovativo sistema di ricarica superveloce. Si chiama ‘Flash Charge’ e viene presentata da domani a Key Energy presso lo stand dell’ENEA (Padiglione B6 stand 55). ‘Flash Charge’ si basa sull’utilizzo congiunto a bordo dei bus e alle fermate, di supercapacitori, dispositivi dalle eccezionali caratteristiche ...

Auto - Crisci - Unrae - : 'Su Mobilità manca un piano strategico del governo' : TORINO - 'Per quanto l'obiettivo prioritario delle Amministrazioni centrali e locali dovrebbe essere quello di rinnovare il vetusto parco Auto italiano, i provvedimenti introdotti, fra...

Auto : da Anfia - Unrae e Federauto proposte al governo su Mobilità : Roma, 2 nov., askanews, - Anfia, Unrae e FederAuto hanno inviato al governo un documento con proposte per 'la mobilità a basse emissioni' per la 'delicata fase di transizione verso nuovi assetti ...

Mobilità - 20 auto elettriche a disposizione per tre mesi di tutti i cittadini genovesi : ... sabato 27 ottobre alle 13.30 a porta Sibera, al porto antico, alla presenza dell'assessore alla Mobilità Stefano Balleari e nell'ambito del Festival della Scienza. Il servizio di car sharing, in ...

"Il nuovo Salone dell'Auto sulla Mobilità" : ... quello ancora a Torino Esposizioni e non la pallida copia di quello del Valentino, era la vetrina scintillante dell'economia torinese che ruotava attorno all'auto. Il Vtm, Vehicle and Trasportation ...

Scuola - Mobilità docenti e Ata ultime notizie : lunedì 22 ottobre CdM potrebbe esaminare ddl sull’autonomia : Se ne sta parlando già da diverse settimane, si tratta della cosiddetta ‘autonomia’ delle regioni anche nel comparto Scuola. lunedì prossimo, 22 ottobre, è in programma un Consiglio dei Ministri all’interno del quale potrebbe essere varato il disegno di legge sull’autonomia: è la regione Veneto a spingere in questa direzione, ma anche la Lombardia e l’Emilia Romagna intendono seguire lo stesso percorso. lunedì 22 ...

Mobilità - niente mezzi alternativi : il 65% degli italiani preferisce l'auto : Gli italiani scelgono sempre più spesso l'automobile per gli spostamenti quotidiani . E nel lungo periodo soppianta la Mobilità alternativa , che pare non riuscire a far breccia nelle abitudini dei ...

Censis : auto regina della Mobilità - la utilizza 65 - 4% italiani : Roma, 18 ott., askanews, - L'auto resta la regina della mobilità. E' quanto emerge dal Rapporto Censis-Michelin sulla mobilità, secondo il quale il 65,4% degli italiani, ovvero 27 milioni, la utilizza ...

Così l'automotive risponde all'invecchiamento - al welfare e alla Mobilità : Probabilmente Peter Drucker non si sarebbe spinto a profetizzare che l'industria delle industrie un giorno sarebbe uscita dal suo perimetro di competenza. Eppure accade. Per sei mesi alcuni giovani ...

Mobilità sostenibile - inaugurata Base Ald alla Concessionaria Romeoauto : Parte da Perugia un ambizioso progetto di car sharing regionale elettrico con Ald Automotive A Settevalli un experience point per il noleggio a lungo termine di auto, moto e veicoli commerciali , ...

Trenitalia - con MyTaxi Mobilità integrata fino all'ultimo miglio. E corsa su "auto pubblica" a metà prezzo : Trenitalia-MyTaxi, partnership sempre più stretta al servizio delle "persone" per una mobilità integrata dal primo all'ultimo miglio. Dalla porta di casa o dell'ufficio all'arrivo, sia per lavoro che ...