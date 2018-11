Mistero sul malore di ' Al Bano' | la testimonianza di Loredana Lecciso a Barbara D' Urso

Morte Marianna Pepe - s’infittisce il Mistero sulle cause del decesso : “picchiata selvaggiamente” : Si crea un alone di mistero intorno alla Morte di Marianna Pepe, la tiratrice azzurra trovata senza vita ieri sarebbe stata picchiata dall’ex compagno prima del decesso L’atleta azzurra Marianna Pepe è stata ritrovata senza vita in un appartamento di Muggia, in provincia di Trieste, ieri. La sportiva lavorava come caporalmaggiore nell’esercito e con il Gruppo Sportivo dell’Esercito aveva conquistato cinque titoli nazionali tra il ...

Mistero sulla morte della campionessa Marianna Pepe : “Uccisa da un mix di farmaci e alcol” : La donna aveva 39 anni e aveva vinto 5 tricolori nel tiro a segno, lavorava per l’Esercito. Il corpo senza vita è stato trovato dal figlioletto di 5 anni. Si indaga anche nel contesto familiare: il compagno è stato descritto come "una persona violenta".Continua a leggere

Mistero sulla morte della campionessa di tiro a segno Marianna Pepe : E' stata trovata senza vita a casa di un amico a Muggia. La Procura di Trieste ha aperto un'inchiesta per far luce sul decesso

Mondo del calcio sotto shock : calciatrice muore a 19 anni : Mistero sul decesso [NOMI e DETTAGLI] : E’ un giorno triste per tutto il Mondo del calcio, un grave lutto ha infatti colpito il calcio femminile. E’ morta Verena Erlacher, centrocampista offensiva originaria di Lagundo, la calciatrice aveva appena 19 anni. In passato aveva militato in serie A con il CF Alto Adige ed era stata convocata nelle Nazionali giovanili, under 16 e 17. Per il momento sono ignote le cause del decesso, la Lega Nazionale Dilettanti ha annunciato ...

Salgono gli ascolti di The Walking Dead 9 per l’addio a Rick Grimes : il Mistero dell’elicottero e la trilogia di film sullo sceriffo : Il mistero dell'elicottero e la trilogia di film annunciati e che avranno come protagonista, sembra, Andrew Lincoln alias Rick Grimes sono al centro delle discussioni dei fan di The Walking Dead 9 che può gongolare per il buon risultato ottenuto in termini di ascolti. Dopo una serie di esiti negativi, il quinto episodio, quello dell'addio allo sceriffo, ha registrato un piccolo rialzo di sei punti percentuali. Un piccolo passo avanti che ...

Caso Orlandi - il Mistero sulle ossa si infittisce : Roma, 6 nov., askanews, - Potrebbero essere riferibili ad una sola persona adulta i frammenti ossei trovati sotto il pavimento di un locale della Nunziatura, a Roma. Il dato viene riferito da ...

Un altro 'Mistero' sul Salvator Mundi di Leonardo : sparito dal calendario del Louvre di Abu Dhabi : Non trova pace il Salvator Mundi, la tavola attribuita a Leonardo da Vinci diventata il 15 novembre del 2017 il quadro più costoso del mondo, battuta da Christie's a 450 milioni di dollari,. Un nuovo mistero circonda l'opera, ora di proprietà dell'Ente per il turismo e la cultura di Abu Dhabi, che doveva essere esposta il 18 ...

Un altro 'Mistero' sul Salvator Mundi di Leonardo : sparito dal calendario del Louvre di Abu Dhabi : Non trova pace il Salvator Mundi, la tavola attribuita a Leonardo da Vinci diventata il 15 novembre del 2017 il quadro più costoso del mondo, battuta da Christie's a 450 milioni di dollari,. Un nuovo ...

Pippa Middleton - il Mistero sul nome del figlio : ecco perché non l’ha ancora rivelato : Ora sono tutti concentrati sulla dolce attesa di Meghan Markle, che partorirà in prima-vera, ma non ci si è dimenticati che il giorno prima dell’annuncio ufficiale Pippa Middleton, la sorellina di Kate, ha dato alla luce il suo primo figlio. Succedeva il 16 ottobre scorso ed erano stati gli stessi neo genitori – Pippa e il marito James Matthews – a dare notizia del lieto evento. Un portavoce di Kensington aveva poi avuto premura di riferire che ...

Emanuela Orlandi - si indaga sul ritrovamento di ossa in Vaticano : un Mistero lungo 35 anni : Il ritrovamento durante lavori di ristrutturazione in un locale annesso alla Nunziatura Apostolica: serviranno indagini...

Serie TV - anticipazioni Solo 3 : Mistero sul futuro della fiction dopo il flop di ascolti : Termina questa sera la seconda stagione della fiction Solo con Marco Bocci, che in queste settimane ha tenuto compagnia al pubblico della rete ammiraglia Mediaset. Gli ascolti della Serie, però, non sono stati positivi al massimo come accaduto con la prima stagione e adesso in moltissimi si chiedono quale sara' il futuro della Serie: ci sara' la terza stagione oppure rischia di essere cancellata dal palinsesto? Al momento vige il mistero. ...

Gazzetta Insigne - Mistero sulle sue condizioni ma con la Roma potrebbe esserci : Lorenzo Insigne contro il PSG ha lasciato il campo per infortunio. Un infortunio però, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, che sembra essere un mistero. Per la rosea da Castel Volturno non arrivano notizie sulle sue condizioni. potrebbe essere una semplice contusione che non metterebbe a rischio la sua presenza ...

I sindacati vogliono incontrare il nuovo CdA del Casinò : «preoccupati per il silenzio ed il Mistero sullo stato dell'azienda» : I sindacati vogliono incontrare il nuovo CdA del Casinò: «preoccupati per il silenzio ed il mistero sullo stato dell'azienda» Economia Lavoro Giovedì 25 Ottobre '18, h.09.30 comunicato stampa «Riteniamo vergognoso che il neo costituito Consiglio di Amministrazione della Casa da gioco non abbia ancora calendarizzato un ...

Lorella Cuccarini ne L’Isola di Pietro 2 è Isabella Sulci : il Mistero Sceriffo (Luigi Diberti) e il figlio Matteo : Isabella Sulci è il personaggio che ha portato Lorella Cuccarini ne L’Isola di Pietro 2. La fiction prenderà il via questa sera su Canale 5 con la più amata tra gli italiani nel cast al fianco di Gianni Morandi. I due non solo avranno modo di combattere fianco a fianco in queste puntate ma sembra proprio che la sua Isabella potrebbe diventare un possibile interesse amoroso di Pietro. IL PERSONAGGIO DI Lorella Cuccarini Lorella Cuccarini ne ...