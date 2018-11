Mille euro al mese alle mamme | i pro-life vogliono il reddito di maternità

FlexPai è il primo smartphone flessibile in commercio. Costa più di Mille euro - ripiegato offre 3 schermi : Da tempo parliamo di smartphone pieghevoli e finalmente è arrivato in commercio il primo modello che si può acquistare. Stavolta non è un prototipo, e a realizzarlo è stata l’azienda cinese Rouyu, che opera negli Stati Uniti con il nome occidentale Royal. Il prodotto si chiama FlexPai e la sua caratteristica principale è lo schermo completamente flessibile, che letteralmente gli permette di piegarsi in due. Quando lo schermo è ...

Flat tax - ecco come funziona : a fine mese Mille euro in più : Il taglio delle tasse comincia a prendere forma. Se il governo sponda grillina mette le mani nel portafoglio degli italiani con aumenti su imposte e sigarette, dall'altro sul versante leghista ...

Cartelle - si potranno cancellare anche quelle superiori a Mille euro : La cancellazione automatica contenuta nel decreto fiscale per i carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2010 potrà riguardare anche Cartelle che complessivamente superano i mille euro. Vale, infatti, il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella che il contribuente si trova in mano o nei cassetti...

Ladri rubano sedia a rotelle a un bambino disabile e la vendono sul web a Mille euro : I tre ladro sono stati tratti in arresto dalla polizia catalana, che ha intercettato l'annuncio di vendita.Continua a leggere

Mini-cartelle - lo stralcio anche sopra i Mille euro : La rottamazione 3.0 è un elemento centrale della Pace fiscale messa a punto dal governo con il decreto legge approvato da Palazzo Chigi la scorsa settimana. Tuttavia l'operazione, che consente di ...

Decreto fisco : in Gazzetta condono - rottamazione ter - sconto sulle liti fiscali e stralcio delle vecchie cartelle sotto i Mille euro : Doveva essere il provvedimento con cui “chiudere le cartelle sotto i 100mila euro per liberare milioni di italiani inconsapevoli ostaggi” del fisco. O almeno, così lo aveva descritto a metà giugno, il vicepremier Matteo Salvini. Si è trasformato invece in un piccolo condono tombale con al seguito rottamazione, sconti su liti pendenti e stralcio dei debiti fino a mille euro. Tutti provvedimenti che entreranno nella fase operativa con la ...

Recensione Honor View 10 Lite : lo smartphone per i Millennials e per chi ama lo schermo grande. Costa 269 euro : Honor View 10 Lite è lo smartphone Android che fa del design ricercato il suo punto di forza. Il brand cinese segue le mode del momento: display grande, rivestimento in vetro e attenzione al comparto fotografico. Infatti, lo smartphone offre un ampio schermo da 6,5 pollici (come iPhone XS Max) che renderà piacevole la fruizione di qualsiasi contenuto, come ad esempio una serie TV su Netflix – grazie anche alla batteria che gode di una ...

Multe vecchie fino a Mille euro cancellate dalla manovra : «Salvati i disonesti» : «dalla bozza della manovra finanziaria emerge la ?bonifica? anche delle ?Multe? stradali non pagate (fino a 1.000 euro) e delle tasse di circolazione non pagate...

Addio cartelle fino a Mille euro : Multe stradali, bolli auto e piccoli debiti da stracciare. C'è il via libera alla rottamazione più pop , quella che prevede il saldo e lo stralcio per le cartelle di importo inferiore a mille euro ...

Decreto fiscale : Conte - stralcio limitato fino Mille euro chiesto da Mef : C'è uno stralcio per quanto riguarda le controversie fino a mille euro per un periodo determinato, dal 2000 al 2010, che hanno chiesto il ministero dell'Economia e altri organi che hanno maggiori ...

Bollo auto e multe : la bozza del decreto fiscale cancella i debiti fino a Mille euro : Belle notizie sicuramente in arrivo per alcuni automobilisti: il Governo ha previsto l'estinzione di multe, Bollo auto e imposte locali fino a mille euro. A fare parte della sanatoria saranno i debiti iscritti al ruolo nel periodo che va dal 2000 al 2010, anche se l'Esecutivo sta cercando di estendere il tutto anche ai debiti avvenuti dopo il 2010. cancellazioni automatiche Tutti i cittadini italiani che volessero capire se rientrino nella ...