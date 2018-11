Milano | con lo scooter investe 61enne | la figlia dei magistrati Boccassini e Nobili

Pd Vco : "Sì alla Tav - al terzo valico e a un nord forte e connesso - da Torino a Milano - a Genova" : Una maggioranza politica sorda alle istanze non tanto di un altro partito o della propria opposizione, quanto al richiamo di un intero mondo economico, associativo e produttivo, che insiste nel suo ...

Scaletta del concerto di Jovanotti a Milano in tv su VH1 - Paramount Channel e Spike l'11 novembre : Ti porto via con me Le canzoni Penso positivo In Italia Oh, vita! Sbam! Gli immortali Mi fido di te Sbagliato Baciami ancora Chiaro di luna Fame Dj-set L'ombelico del mondo A te Ti sposerò Ragazza ...

Scaletta del concerto di Jovanotti a Milano in tv su VH1 - Paramount Channel e Spike l’11 novembre : Il concerto di Jovanotti a Milano in tv arriva a qualche mese dall'evento che l'artista ha portato al Mediolanum Forum di Assago il 3 e 4 luglio per concludere il tour che ha organizzato per il supporto del suo ultimo album di inediti rilasciato a dicembre 2017 con la produzione tra Rick Rubin. Gli spettatori di VH1, Paramount Channel e Spike saranno in compagnia di Jovanotti per due ore e mezza, pronti a rivivere tutte le emozioni dei ...

Milano : controlli in Lorenteggio - multe per vendita alcolici fuori orario : Milano, 11 nov. (AdnKronos) - controlli degli agenti del Settore amministrativa e immigrazione del commissariato Lorenteggio di Milano per verificare e prevenire i pericoli causati dalla presenza di persone ubriache e moleste, causa talora di risse. Gli accertamenti hanno riguardato la vendita abusi

Next Gen ATP Finals – Tsitsipas è il ‘maestro’ fra i giovani : De Minaur sconfitto nella finalissima di Milano : Stefanos Tsitsipas supera Alex De Minaur nella finalissima delle Next Gen ATP Finals di Mialno: il greco si impone al tie-break del 4° set Dopo una settimana passata ad ammirare i più giovani talenti del tennis mondiale, agguerriti e decisi a darsi battaglia nelle Next Gen ATP Finals, siamo giunti finalmente alla finalissima. Sul cemento di Milano si affrontano i due Next Gen che più di tutti hanno impressionato in stagione: Stefanos ...

"Biglietti troppo cari". E i tifosi bianconeri protestano a Milano : Domani sera alle ore 20:30 ci sarà una delle grandi classiche del calcio italiano: Milan-Juventus . Le due squadre sono divise da 10 punti in classifica con i bianconeri che comandano in vetta e che ...

No Pillon - da Milano a Napoli in migliaia in piazza contro la legge sull’affido condiviso : “Viola i diritti. Va ritirata” : Sono scese in piazza a migliaia, da Milano a Roma, passando per Genova, Venezia, Bologna, per dire “no” al Ddl Pillon. Le manifestanti hanno mostrato cartelli e organizzato flashmob travestite da streghe, invadendo letteralmente oltre 60 città italiane. Obiettivo: bloccare la riforma sull’affido condiviso promossa dal senatore leghista Simone Pillon. Ad organizzare la protesta, pacifica, il neo comitato No Pillon, ...

Migranti - nuovo scontro Italia-Malta. Arcivescovo di Milano : «Resistere alla paura» : Il Viminale: La Valletta regala bussola e benzina ai profughi per farli arrivare a Lampedusa. La replica: è Roma che non rispetta obblighi ...

Proteste contro il caro biglietti per Vasco Rossi a Milano per il VascoNonStop Live 2019 : le richieste dei fan : Il grande successo delle prevendite dei biglietti per Vasco Rossi a Milano per il VascoNonStop Live 2019 non ha fermato le polemiche intorno al caro biglietti. Oltre 180mila biglietti sono stati venduti nei primissimi giorni dall'apertura delle prevendite su circuito Vivaticket, portando i concerti di Vasco Rossi a San Siro da quattro a sei con le nuove date dell'11 e 12 giugno, un record per il rocker di Zocca anche se una parte del pubblico ...

Chiusure domenicali dei negozi - Sala contro Di Maio : 'Non ci rompa le palle qui a Milano' : Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala , ospite a un convegno all'universitaà Bicocca, è tornato a criticare la proposta dal vicepremier Luigi Di Maio delle Chiusure domenicali di negozi ed esercizi ...

Il sindaco di Milano contro Di Maio : "Le chiusure domenicali le facciano ad Avellino - non rompano le palle a noi" : Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ospite a un convegno all'università Bicocca, è tornato a bomba sulla questione delle chiusure domenicali di negozi ed esercizi pubblici. "Se le vogliono fare in provincia di Avellino - ha detto nel corso di un panel - le facciano, ma a Milano è contro il senso comune. Pensassero alle grandi questioni politiche, non a rompere le palle a noi che abbiamo un modello che funziona e 9 milioni ...

A Milano la consegna dei Bollini RosArgento : Si svolgera a Milano, alla Regione Lombardia, il 13 novembre la cerimonia di consegna dei riconnoscimenti per le residenze sanitarie assistenziali

Milano : 'Coltiviamo Sostenibilità' con Acra Charity Dinner : Milano, 9 nov. (Labitalia) - In occasione dei cinquant’anni di Acra, storica ong milanese impegna[...]

Milano. Passeggiata a sei zampe : cani più educati e proprietari più consapevoli : Saranno cani più educati e proprietari più consapevoli con la Passeggiata a ‘sei zampe’ del Municipio 4 a Milano in