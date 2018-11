Milan-Juventus | il VAR dà il rigore ai rossoneri | Higuain sbaglia tutto e si fa

Milan-Juventus - la coreografia della curva rossonera è da brividi - FOTO - : Milan-Juventus, la coreografia della curva rossonera è da brividi , FOTO, MILANO Milan-Juventus sta regalando spettacolo in campo e lo ha regalato sugli spalti a ridosso del fischio d'inizio della ...

Coreografia Milan-Juventus - spettacolo mozzafiato a San Siro [FOTO e VIDEO] : 1/11 ...

LIVE Milan-Juventus calcio - Serie A in DIRETTA : bianconeri in vantaggio con il gol di Mario Mandzukic : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milan-Juventus, incontro valevole per la dodicesima giornata della Serie A 2018-2019. Il posticipo andrà in scena allo stadio “San Siro” di Milano e vedrà di fronte due compagini molto attrezzate di alta classifica che proveranno a riscattare due risultati (parzialmente) negativi raccolti nelle Coppe Europee negli ultimi giorni. Il Milan di Gennaro Gattuso è reduce da un periodo abbastanza ...

Milan Juventus in Diretta LIVE - Formazioni - Risultato e Cronaca in tempo reale : Milan Juventus in Diretta LIVE, Formazioni, Risultato e Cronaca in tempo reale Ore 20:30 Inizia il match di San Siro AGGIORNA LA PAGINA PER SEGUIRE LA Diretta TESTUALE DEL MATCH Fischio d’inizio Milan-Juventus, IL TABELLINO Milan (4-4-2): Donnarumma, Abate, Zapata, Romagnoli, Rodriguez, Suso, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu, Castillejo, Higuain. Allenatore: Gattuso Juventus (4-3-3): Szczesny, Cancelo, Benatia, […] L'articolo Milan ...

Milan-Juventus - Romagnoli e Rodriguez dormono : Mandzukic ne approfitta e trafigge Donnarumma [VIDEO] : Subito in vantaggio la Juventus al Meazza, il colpo di testa di Mandzukic non lascia scampo a Donnarumma Juventus subito in vantaggio al Meazza, i bianconeri passano dopo otto minuti grazie ad un colpo di testa di Mandzukic, abile a trovare il pertugio giusto alla sinistra di Donnarumma. La difesa del Milan resta immobile, Romagnoli e Rodriguez si addormentano e l’attaccante croato ne approfitta, siglando l’1-0 per gli uomini ...

Milan-Juventus - Paratici : «Higuain? Gli vogliamo bene» : Ai microfoni di Sky Sport, prima del match tra Milan e Juventus è intervenuto il ds bianconero, Fabio Paratici

Milan-Juventus - Bonucci : 'Sorpreso per l'esclusione - ma la squadra viene prima di tutto. La Juve è casa mia' : Il difensore è stato intervistato prima del fischio d'inizio su Sky Sport: "Sono rimasto sorpreso per l'esclusione, chi mi conosce sa bene che non mi sarei mai tirato indietro in una partita di ...

Milan-Juventus - Bonucci chiarisce il motivo della sua esclusione : “non mi sono tirato indietro - Allegri mi ha detto…” : Leonardo Bonucci partirà dalla panchina in Milan-Juventus: il difensore bianconero ha spiegato i motivi della sua esclusione, chiarendo la sua posizione nei confronti della partita contro la sua ex squadra Allegri lo aveva annunciato titolare in conferenza stampa, poi al momento di assegnare la maglia di titolare, al fianco di Chiellini non compariva più il nome di Bonucci, ma quello di Benatia. I più maliziosi aveva subito avanzato la ...

LIVE Pagelle Milan-Juventus - voti Serie A in DIRETTA : Cristiano Ronaldo e Dybala sfidano Higuain : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Milan-Juventus, big match valido per la dodicesima giornata della Serie A 2018-2019. A San Siro andrà in scena una partita molto importante per le sorti del nostro campionato: i favoriti bianconeri vanno a caccia della vittoria che permetterebbe di volare a +6 sul Napoli in classifica, i rossoneri puntano al successo di prestigio per continuare a inseguire il quarto posto in classifica. Si ...

Milan Juventus - formazioni ufficiali e risultato in diretta live : formazioni ufficiali Milan, 4-4-2, : Donnarumma; Abate, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Higuain, Castillejo. All. Gattuso Juventus, 4-3-1-23, : Szczesny; Cancelo, ...

Milan-Juventus : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Milan-Juventus, 12ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.