Milan-Juventus | Higuain perde la testa nel finale | l' argentino espulso dopo una clamorosa

Milan-Juventus 0-2 - Serie A : Mandzukic e Cristiano Ronaldo fanno volare i bianconeri - Higuain sbaglia il rigore : La Juventus ha sconfitto il Milan per 2-0 nel big match della dodicesima giornata di Serie A, i bianconeri si sono imposti con grande autorevolezza a San Siro e rafforzano il primo posto in classifica con sei punti di vantaggio sul Napoli e ben nove lunghezze di margine sull’Inter mentre i padroni di casa perdono la grande classica del calcio italiano e ora sono a un punto dal quarto posto occupato dalla Lazio. I Campioni d’Italia ...

Higuain rosso… di rabbia - Mandzukic e Ronaldo annientano il Milan : la Juventus macina record : I gol di Mandzukic e Ronaldo permettono alla Juve di espugnare San Siro e mantenere sei punti di vantaggio sul Napoli, niente da fare per il Milan che paga il rigore fallito da Higuain Trentaquattro punti su trentasei, undici vittorie e un pareggio che certificano la superiorità della Juventus nel campionato di serie A. Il Milan ci prova e avrebbe anche l’occasione per far male ai bianconeri, ma l’atteso Higuain tradisce i ...

Pagelle Milan-Juventus 0-2 : Cristiano Ronaldo e Mandzukic spengono i rossoneri - Higuain sbaglia il rigore : La Juventus ha sconfitto il Milan per 2-0 nel big match della dodicesima giornata di Serie A. I bianconeri hanno espugnato San Siro grazie alle reti di Mandzukic e Cristiano Ronaldo, Higuain ha sbagliato il rigore del pareggio. Di seguito le Pagelle e i voti di Milan-Juventus 0-2. Pagelle Milan-Juventus 0-2: MILAN: Donnarumma: 5,5. Non può molto sull’incornata di Mandzukic ma il gol di Cristiano Ronaldo è in parte colpa sua. Rodriguez: 4. ...

Serie A - posticipo Milan-Juventus 0-2 : 22.31 Juve d'acciaio anche a San Siro: il Milan deve alzare bandiera bianca (0-2). I bianconeri graffiano dopo appena 8': cross Alex Sandro e stacco vincente di Mandzukic, che sovrasta nettamente Rodriguez. Suso ci prova da fuori, al 40' Mazzoleni al Var (mani Benatia) e rigore per i rossoneri:tira Higuain,Szczesny intuisce e devia sul palo. Ripresa. Dybala scheggia il legno su punizione, Rodriguez non trova lo specchio.Sipario all'81':tiro ...

