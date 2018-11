Milan-Juve è Higuain-CR7 ma Rino ingabbia Bonucci

Milan-Juventus - orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni : Domenica 11 novembre alle ore 20.30 andrà in scena il big match della dodicesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. Sul rettangolo verde di San Siro Milan e Juventus sono pronte a regalare grande spettacolo alla “Scala del Calcio” in un confronto come sempre ricco di fascino: da un lato la capolista del torneo e dall’altra una grande che sta provando a rimettersi in carreggiata. La Vecchia Signora, reduce ...

Maldini e Nedved - i diversi uguali di Milan-Juve : Cani da slitta, capaci di trainare cento uomini. Il pelo lungo per scaldarsi, gli occhi sempre attenti. Maldini e Nedved attraversavano la steppa innevata in senso inverso, per poi incontrarsi e stringersi la zampa. Erano belve, oggi sono umani. Paolo e Pavel, quasi uguali eppure così diversi. Uno d

Milan-Juve - il doppio ex Zambrotta : “Allegri e Gattuso non sono tanto diversi. Bonucci? Sa cosa lo attende” : Gianluca Zambrotta ha vinto in Italia sia con la maglia della Juve che con quella del Milan. Quello di stasera sarà per questo motivo un match speciale per lui, che ha lasciato buoni ricordi e tanti amici sia a Torino che a Milano. L’ex terzino della Nazionale, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ha raccontato le sue sensazioni in vista della sfida di San Siro. La Juve, secondo lui, ha aumentato il divario dalle altre: ...

Verso Milan-Juve : Allegri pensa a una clamorosa esclusione : Si sa, gli allenatori giocano molto sulla pre-tattica, sulla psicologia prima dei grandi appuntamenti calcistici. Milan-Juve è sicuramente uno di questi e Max Allegri potrebbe optare per una mossa a sorpresa nella formazione bianconera che scenderà in campo stasera. Il tecnico toscano, infatti, sta riflettendo sull’esclusione dai titolari di Leonardo Bonucci. Non per motivi disciplinari, sia chiaro, né per motivi fisici, ma per la ...

VIDEO - Diretta TV e streaming Milan-Juventus e Boca-River : Diretta TV e streaming Milan-Juventus e Boca-River Alle ore 18.00 c'è Sassuolo-Lazio : la sfida del 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia verrà trasmessa da Sky Sport. Ore 20.00 finale d'andata di Copa ...

Milan - Juventus : cronaca diretta live - risultato in tempo reale : La cronaca minuto per minuto [AGGIORNA LA diretta] Domenica 11 novembre alle ore 19:45 le formazioni ufficiali, dalle 20:30 la webcronaca diretta della partita. QUI Milan Problemi di formazione per ...

Milan-Juventus - decisione clamorosa di Allegri : Bonucci non ci sarà! : Leonardo Bonucci, dato come titolare nella conferenza stampa della vigilia, non giocherà dal primo minuto Milan-Juventus: clamoroso dietrofront di Massimiliano Allegri “Bonucci-Chiellini? Se non succede niente di particolare giocano loro. Non è semplice scegliere i due centrali, ne abbiamo cinque e abbiamo i migliori. Il bene per la squadra è che se uno riposa, l’altro è sempre all’altezza”, queste le parole di Massimiliano ...

Serie A Milan - i convocati per la Juventus : c'è Higuain : MilanO - Rifinitura e convocazioni per il Milan , in vista del prossimo impegno di campionato contro la Juventus , in programma domani sera alle 20.30 a San Siro. Il tecnico rossonero Gattuso ha ...

Milan-Juventus - quante personalità in tribuna a San Siro : Per il mondo dello spettacolo presenti Flavio Briatore, Ornella Vanoni, Claudio Bisio e lo chef Carlo Cracco, infine non mancheranno le vecchie glorie del Milan: ci sarà Zvonimir Boban , attualmente ...

Juventus - ecco i convocati di Allegri per il Milan : TORINO - Emre Can a parte, Massimiliano Allegri recupera tutti in vista della partita con il Milan . Unico altro assente per la sfida con i rossoneri a San Siro sarà Leonardo Spinazzola , che domani ...

Milan-Juventus streaming - ecco dove guardare la diretta della partita : Milan-Juventus streaming – In campo il campionato di Serie A, una stagione che si preannuncia scoppiettante e che ha già regalato emozioni e colpi di scena. In campo Milan-Juventus, le due squadre si candidano ad essere grandi protagoniste della stagione, l’obiettivo è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. Nel match di Serie A si affronteranno Milan-Juventus in una gara molto importante. La partita sarà trasmessa in ...

Milan-Juve - la conferenza di Gattuso : “Mourinho? Ho fatto di peggio. Higuain? Ci sarà” : Nella conferenza stampa della vigilia di Milan-Juventus, match clou della dodicesima giornata di Serie A, Gattuso ha sottolineato la forza della squadra di Allegri, a suo parere la migliore d’Europa col Barcellona: “È la miglior Juventus degli ultimi anni, è di un altro pianeta. Col Barcellona è la squadra più forte d’Europa: è solida, ha una grandissima mentalità. Ha giocatori che a volte danno la sensazione di non ...

Milan - Gattuso : 'Juve di un altro pianeta. Higuain se la deve godere' : MilanO - La sfida impossibile alla Juventus arriva nel momento peggiore dal punto di vista dell'infermeria ma il morale in casa rossonera è comunque alto. Gennaro Gattuso non vuole sentire parlare di ...