Milan | Higuain e una notte da incubo | Chiedo scusa | non sono un robot

Milan - Gattuso : "Juventus fortissima - niente alibi. Higuain deve reagire" : Il Milan fa match pari con la capolista Juventus , ma deve inchinarsi ai bianconeri al termine del posticipo serale di San Siro. Una partita che sarebbe potuta svoltare con il calcio di rigore ...

Milan - Higuain a cuore aperto : “chiedo scusa - non sono stato un esempio. L’arbitro? Ecco cosa deve capire” : L’attaccante argentino ha parlato dopo il match contro la Juve, chiedendo scusa per la reazione avuta dopo l’espulsione Prima il rigore sbagliato, poi l’espulsione e le lacrime per un rosso che avrebbe potuto evitare. Gonzalo Higuain è il protagonista in negativo di Milan-Juventus, un match forse sentito eccessivamente dal Pipita, sopraffatto dall’emozione e dall’adrenalina di un finale infuocato. Fabio ...

Mandzukic-CR7 - la Juve batte il Milan 2-0 : Higuain sbaglia un rigore - poi viene espulso : Partita segnata però soprattutto da Higuain, che nel primo tempo sbaglia un rigore deviato da Szczesny sul palo, poi viene espulso nella ripresa

Milan-Juventus - Gattuso : “Higuain si scusi e sbrocchi di meno” : Milan-Juventus, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Rino Gattuso, allenatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della sconfitta interna contro la Juventus: “Espulsione di Benatia? Non attacchiamoci a queste cose, lasciamo perdere. Stasera abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo commesso un’ingenuità sul secondo gol. Si vede che c’è […] L'articolo ...

Milan-Juve 0-2 : gol di Mandzukic e CR7 - Higuain sbaglia un rigore e viene espulso : La Juve replica al Napoli e mantiene le distanze: sbanca San Siro con Mandzukic e Cristiano. Il Milan che aveva avuto l'occasione di pareggiare con Higuain è battuto sul piano del risultato e del ...

Milan-Juventus - Higuain perde la testa nel finale : l'argentino espulso dopo una clamorosa reazione [VIDEO] : L'attaccante argentino viene espulso nel finale per una veemente protesta nei confronti di Mazzoleni, che gli sventola il rosso dopo averlo ammonito Finisce malissimo il match contro la Juventus per ...

Higuain rosso... di rabbia - Mandzukic e Ronaldo annientano il Milan : la Juventus macina record : I gol di Mandzukic e Ronaldo permettono alla Juve di espugnare San Siro e mantenere sei punti di vantaggio sul Napoli, niente da fare per il Milan che paga il rigore fallito da Higuain Trentaquattro ...

Milan-Juventus 0-2 - Serie A : Mandzukic e Cristiano Ronaldo fanno volare i bianconeri - Higuain sbaglia il rigore : La Juventus ha sconfitto il Milan per 2-0 nel big match della dodicesima giornata di Serie A, i bianconeri si sono imposti con grande autorevolezza a San Siro e rafforzano il primo posto in classifica con sei punti di vantaggio sul Napoli e ben nove lunghezze di margine sull’Inter mentre i padroni di casa perdono la grande classica del calcio italiano e ora sono a un punto dal quarto posto occupato dalla Lazio. I Campioni d’Italia ...

Milan-Juventus 0-2 : Ronaldo raddoppia - Higuain espulso LIVE : Serie A, Milan-Juventus: cronaca secondo tempo 46 Si ricomincia! 49 Calhanoglu riceve palla dal limite dell'area e prova il tiro da lontano. Tentativo velleitario. 61 Gattuso richiama Castillejo in ...

Mandzukic-CR7 - la Juve batte il Milan 2-0 : Higuain sbaglia un rigore - poi viene espulso : Partita segnata però soprattutto da Higuian, che nel primo tempo sbaglia un rigore deviato da Szczesny sul palo, poi viene espulso nella ripresa

Higuain rosso… di rabbia - Mandzukic e Ronaldo annientano il Milan : la Juventus macina record : I gol di Mandzukic e Ronaldo permettono alla Juve di espugnare San Siro e mantenere sei punti di vantaggio sul Napoli, niente da fare per il Milan che paga il rigore fallito da Higuain Trentaquattro punti su trentasei, undici vittorie e un pareggio che certificano la superiorità della Juventus nel campionato di serie A. Il Milan ci prova e avrebbe anche l’occasione per far male ai bianconeri, ma l’atteso Higuain tradisce i ...

Pagelle Milan-Juventus 0-2 : Cristiano Ronaldo e Mandzukic spengono i rossoneri - Higuain sbaglia il rigore : La Juventus ha sconfitto il Milan per 2-0 nel big match della dodicesima giornata di Serie A. I bianconeri hanno espugnato San Siro grazie alle reti di Mandzukic e Cristiano Ronaldo, Higuain ha sbagliato il rigore del pareggio. Di seguito le Pagelle e i voti di Milan-Juventus 0-2. Pagelle Milan-Juventus 0-2: MILAN: Donnarumma: 5,5. Non può molto sull’incornata di Mandzukic ma il gol di Cristiano Ronaldo è in parte colpa sua. Rodriguez: 4. ...

Milan-Juventus - Higuain perde la testa nel finale : l’argentino espulso dopo una clamorosa reazione [VIDEO] : L’attaccante argentino viene espulso nel finale per una veemente protesta nei confronti di Mazzoleni, che gli sventola il rosso dopo averlo ammonito Finisce malissimo il match contro la Juventus per il Milan, Gonzalo Higuain perde la testa e viene espulso per proteste nei confronti dell’arbitro Mazzoleni. Lo 0-2 segnato da Cristiano Ronaldo aumenta il nervosismo dell’argentino, che dopo un fallo su Benatia reagisce in ...

Milan-Juventus diretta live 0-2 : espulso Higuain [FOTO e VIDEO] : 1/31 Spada/LaPresse ...