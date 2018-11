Migranti | Salvini | se presi in giro | pronti a bloccare i bilanci Ue

Migranti : Salvini - se presi in giro pronti a bloccare bilanci Ue : "Abbiamo dimostrato che sappiamo difendere i confini e dimostreremo che eventualmente possiamo anche bloccare bilanci e attività europee fino a che l'Europa e qualche Paese continuerà a prendere in giro gli italiani". A dirlo è il ministro dell'Interno Matteo Salvini, a margine di Eicma, rispondendo a una domanda sulle polemiche di questi giorni con Malta sui Migranti.

Migranti e antagonisti in corteo - soliti cori choc : "Lega Salvini - legalo bene" : 'Lega Salvini, legalo bene' . All'ennesima manifestazione, che porta gli immigrati e i centri sociali in piazza per protestare contro il decreto Sicurezza appena passato al Senato, si alzano violenti ...

Migranti - Salvini : Malta regala bussola e benzina per mandarli via | : Il ministro dell'Interno: "Atto ostile, siamo sotto attacco. Chi ci prende in giro pagherà le conseguenze". Il suo omologo di La Valletta, Farrugia: "L'Italia ha ripetutamente fallito nel rispetto ...

Salvini se la prende con Malta : aiuta i Migranti per farli arrivare In italia : Nuovo scontro fra Roma e Malta. Il ministro dell'Interno accusa: 'I maltesi regalano bussole e benzina' a chi vuole raggiungere il nostro paese. Un atto ostile contro un altro paese europeo -

Viminale : barca di Migranti 'scortata' da Malta verso Italia. Salvini : 'Atto ostile a Italia' : ... della legge di bilancio e dell'andamento dei conti pubblici italiani, nonostante le informazioni e i chiarimenti forniti dall'Italia', ha detto in una nota il ministro dell'Economia Giovanni Tria ...

Migranti - ministro Salvini - dopo Francia atto ostile da Malta : "I maltesi regalano bussola e benzina ai Migranti per farli arrivare a Lampedusa". La denuncia arriva dal Viminale ed il ministro dell'Interno Matteo Salvini attacca: "Troppi indizi ci fanno credere d'...

Migranti : a Lampedusa barca con 13 a bordo - Salvini accusa Malta : Il governo italiano torna ad accusare Malta di violare i suoi obblighi sui Migranti, dopo l'arrivo venerdì mattina a Lampedusa di un'imbarcazione con 13 a bordo. Fonti del Viminale hanno riferito che la Guardia costiera maltese aveva intercettato l'imbarcazione e, anziché portarla al sicuro, ha fornito all'equipaggio una bussola per indicare la rotta verso l'Italia. ...

Salvini contagia gli elettori M5S : due su tre contro i Migranti : Salvini fa terra bruciata intorno all'"alleato" a Cinque Stelle. E gli porta via gli elettori. O, almeno, li convince che le sue scelte in tema di politica migratoria sono giuste. È questo quello che emerge dall'ultimo sondaggio che, inevitabilmente, non potrà che preoccupare il leader pentastellato, Luigi Di Maio.Secondo una rivelazione Demos, resa pubblica da Repubblica, le scelte di chiusura dei porti hanno messo d'accordo la maggioranza ...

Il disegno di Salvini sui Migranti tradisce lo spirito della Costituzione : Dall'altra parte, l'impossibilità di erogare questi servizi contribuirà a indebolire, separare e rendere sempre più subalterni proprio quei migranti di cui la nostra economia ha disperato bisogno per ...

Migranti - Don Biancalani querela Salvini e 22 hater per i post sulla chiusura del centro accoglienza di Vicofaro : Diffamazione aggravata a mezzo stampa, calunnia e omissione di atti d’ufficio. È sull’ipotesi di questi reati che Don Massimo Biancalani, parroco di Vicofaro (Pistoia) impegnato nell’accoglienza dei Migranti, ha querelato Matteo Salvini. Lo aveva promesso a fine agosto, dopo che il vicepremier aveva commentato con due post sui social la notizia della chiusura del suo centro di accoglienza per motivi di sicurezza . E così ha fatto. Nella querela ...

Migranti - Asgi : “Per Salvini la mangiatoia è finita - ma i tagli danneggiano i cittadini” : L'Associazione studi giuridici per l'immigrazione attacca il taglio della 'diaria' per i Migranti, che verrà ridotta da 35 a 19 euro: "Questo è un grande regalo alla criminalità organizzata. Perché solo persone senza scrupoli o speculatori potranno accettare di gestire strutture in condizioni disumane, con gente che vivrà ammassata, con personale dequalificato". .Continua a leggere

