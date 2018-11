Migranti | Salvini | ' L' Ue ci prende in giro' Juncker | ' Falso

Migranti - Salvini : 'Possiamo bloccare i bilanci Ue' e Juncker replica : 'L'Italia rispetti le regole' : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha commentato l'ultima polemica con Malta , accusata dal Viminale di "regalare bussola e benzina ai Migranti per farli arrivare a Lampedusa". "Abbiamo ...

Salvini : “Malta aiuta Migranti a venire in Italia. Se Ue ci prende in giro - blocchiamo bilanci e attività europee” : “Malta aiuta i migranti a venire in Italia”. “Abbiamo dimostrato che sappiamo difendere i confini e dimostreremo che, eventualmente, possiamo anche bloccare bilanci e attività europee fino a che l’Europa e qualche Paese continuerà a prendere in giro gli italiani”. Matteo Salvini, dopo che il Viminale nelle scorse ore ha attaccato la Vallette accusandola di aver “aiutato un’imbarcazione con 13 migranti a bordo ...

Migranti e antagonisti in corteo - soliti cori choc : "Lega Salvini - legalo bene" : 'Lega Salvini, legalo bene' . All'ennesima manifestazione, che porta gli immigrati e i centri sociali in piazza per protestare contro il decreto Sicurezza appena passato al Senato, si alzano violenti ...

Migranti - Salvini : Malta regala bussola e benzina per mandarli via | : Il ministro dell'Interno: "Atto ostile, siamo sotto attacco. Chi ci prende in giro pagherà le conseguenze". Il suo omologo di La Valletta, Farrugia: "L'Italia ha ripetutamente fallito nel rispetto ...

Salvini se la prende con Malta : aiuta i Migranti per farli arrivare In italia : Nuovo scontro fra Roma e Malta. Il ministro dell'Interno accusa: 'I maltesi regalano bussole e benzina' a chi vuole raggiungere il nostro paese. Un atto ostile contro un altro paese europeo -

Viminale : barca di Migranti 'scortata' da Malta verso Italia. Salvini : 'Atto ostile a Italia' : ... della legge di bilancio e dell'andamento dei conti pubblici italiani, nonostante le informazioni e i chiarimenti forniti dall'Italia', ha detto in una nota il ministro dell'Economia Giovanni Tria ...

Migranti - ministro Salvini - dopo Francia atto ostile da Malta : "I maltesi regalano bussola e benzina ai Migranti per farli arrivare a Lampedusa". La denuncia arriva dal Viminale ed il ministro dell'Interno Matteo Salvini attacca: "Troppi indizi ci fanno credere d'...