Migranti | due scafisti fermati a Ragusa | a tradirli un video-selfie

Salvini contagia gli elettori M5S : due su tre contro i Migranti : Salvini fa terra bruciata intorno all'"alleato" a Cinque Stelle. E gli porta via gli elettori. O, almeno, li convince che le sue scelte in tema di politica migratoria sono giuste. È questo quello che emerge dall'ultimo sondaggio che, inevitabilmente, non potrà che preoccupare il leader pentastellato, Luigi Di Maio.Secondo una rivelazione Demos, resa pubblica da Repubblica, le scelte di chiusura dei porti hanno messo d'accordo la maggioranza ...

Duemila Migranti sono morti quest'anno nel Mediterraneo : Nonostante la Spagna sia divenuta la principale destinazione dei nuovi arrivi, gli attraversamenti del Mediterraneo in...

Ecuador : due Migranti venezuelani su 10 sono minori : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Ventimiglia : due Migranti in fuga dopo un furto al Carrefour - fermati dalla Polizia. Segnalati anche due francesi per detenzione di droga : Gli agenti della Volante del Commissariato di Ventimiglia, ha fermato ieri due migranti in fuga, dopo aver rubato alcuni prodotti alimentari nel supermercato Carrefour di via Roma. Era circa l'una di ...

Carovana Migranti - Trump : “15mila soldati al confine”. Due honduregni arrestati - altri 2mila entrano in Messico : “Il nostro esercito è dispiegato. Abbiamo 5mila soldati, arriveremo a 10-15mila“. È l’ultima mossa annunciata dal presidente americano Donald Trump per fermare la Carovana di honduregni che da oltre due settimane risale il Centroamerica diretta verso gli Usa. Parlando con i giornalisti nei giardini della Casa Bianca, Trump ha aumentato ancora il numero di 5mila soldati a cui aveva fatto riferimento lo scorso lunedì, già di ...

Calabria - Migranti in mare in balìa di onde di due metri salvati dalla Guardia costiera : Gli scafisti si sono messi in salvo e hanno lasciato il loro carico umano nella barca in balìa di onde altre due metri e del fortissimo vento di scirocco. E' il sospetto degli uomini della Guardia ...

Spedizione punitiva contro Migranti : due arresti a Brindisi : Svolta nelle indagini sulle aggressioni ai danni di un ghanese e di un senegalese avvenute la sera del 19 ottobre nel...

Migranti - naufragio nel mar Egeo : almeno due morti : almeno 2 persone sono morte a seguito del naufragio di un barcone di Migranti nel mar Egeo, diretto all'isola greca di Kos. Il natante, lungo circa 6 metri, è affondato circa 50 metri al...

Brindisi - aggrediti due Migranti con spranghe e bastoni : Forse per alcuni fatti di cronaca avvenuti in città nelle stesse ore. Gli episodi, infatti, si sarebbero verificati nello stesso giorno in cui una ragazzina di 15 anni denunciava, in questura, una ...