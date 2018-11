Microsoft To-Do si aggiorna | migliorata la lista Pianificato Insider

Microsoft To-Do - l’app per le liste e i promemoria si aggiorna sui dispositivi con iOS : Gli sviluppatori di Microsoft To-Do hanno da poche ore rilasciato su App Store un aggiornamento per la famosa applicazione del colosso di Redmond con cui è possibile organizzare in modo preciso le proprie liste e promemoria. leggi di più...

Microsoft To-Do : rilasciato un nuovo aggiornamento su iOS : Microsoft To-Do, l’app realizzata dal Colosso di Redmond per le liste attività e i promemoria, si è appena aggiornata su tutti gli smartphone i tablet con a bordo iOS. Changelog La lista intelligente pianificata è ora disponibile anche su iOS! Basta aprirla per visualizzare tutte le attività pianificate in un’unica posizione. Aggiunta un’opzione per nascondere entrambe le liste Pianificato e Importante. Ora la barra laterale ...

Microsoft Edge per Android : nuovo aggiornamento per la versione beta : Microsoft ha rilasciato recentemente sul Google Play Store di Android un nuovo aggiornamento beta per il suo browser Edge che arriva così alla versione 42.0.0.2779. Changelog ufficiale Con questa versione è possibile creare nuove cartelle dei Preferiti e riordinarli, tenere premuti i pulsanti nella barra inferiore per visualizzare le azioni rapide e scorrere rapidamente verso destra o sinistra per passare da una pagina all’altra nella ...

In offerta Nilox - Microsoft - LG - Sony - Sandisk - Wacom - Asus [AGGIORNATO] - : Prezzo: EUR 17,99 In offerta a 15,29 Euro In offerta a 59,49 Euro Crosstour 4K 16MP Action Cam WIFI Subacquea Ultra HD Sport Action Camera 170° Grandangolare due 1050mAh Batterie Custodia ...

Microsoft Edge per iOS si aggiorna con il supporto agli shortcuts di Siri : Microsoft Edge si è aggiornato recentemente sull’App Store di casa Apple alla versione 42.6.3 per tutti gli smartphone e tablet con a bordo iOS. Changelog • Tieni premuti i pulsanti nella barra in basso per vedere le azioni rapide. • Apri il browser direttamente dalla schermata di blocco con gli shortcuts di Siri. • Utilizza il widget nella schermata “Oggi” per ottenere le azioni rapide e i siti web principali. • Quando si ...

Microsoft Foto si aggiorna con il supporto alle notifiche [Insider] : L’app di sistema Microsoft Foto si è appena aggiornata alla versione 2018.18091.13420.0 per tutti gli utenti Windows 10 iscritti ai rami Slow e Release Preview del programma Insider. Changelog Introdotto il supporto alle notifiche per gli album disponibili. Migliorate le prestazioni in fase di avvio. Miglioramenti per la privacy. Link al download Microsoft Foto (Gratis+, Windows Store) ?

Microsoft sospende l'aggiornamento 'Windows 10 October 2018 Update' : Microsoft ha sospeso [VIDEO] l'aggiornamento 'Windows 10 October 2018 Update' perché sembra che cancelli dei documenti dai dispositivi degli utenti. Il sistema operativo dunque potrebbe avere un bug nascosto che elimina dalle cartelle Documenti e Immagini file importanti e personali. L'azienda sconsiglia inoltre di prore l'installazione del tool fino a nuovo avviso: potrebbero insorgere altri difetti che potrebbero compromettere la memoria dei ...

Microsoft blocca la distribuzione dell’aggiornamento d'autunno per Windows : Un misterioso bug sembrerebbe “mangiare” file e documenti dopo l’installazione dell’October 2018 Update. Forse slitta la data di rilascio ufficiale, prevista per il 9 ottobre

Problemi per Microsoft : sospeso un aggiornamento Windows perché elimina file dal pc : Microsoft, abbiamo un problema. "Abbiamo sospeso l"implementazione Windows 10 October 2018 Update (versione 1809) per tutti gli utenti mentre analizziamo i rapporti isolati di utenti che hanno sottolineato la scomparsa di file e cartelle dopo l"installazione dell"aggiornamento". Microsoft comunica così, su una propria pagina di supporto, di aver congelato il maxi aggiornamento.Si tratta di un"attesa novità per il sistema operativo, al quale ...

Microsoft ha sospeso un grande aggiornamento di Windows 10 perché in alcuni casi elimina i documenti dai PC : Microsoft ha sospeso la diffusione della Windows 10 October 2018 Update, l’atteso aggiornamento del suo sistema operativo cui aveva lavorato negli ultimi mesi. La sospensione è stata decisa in seguito alle numerose segnalazioni di utenti che hanno perso alcuni dati, The post Microsoft ha sospeso un grande aggiornamento di Windows 10 perché in alcuni casi elimina i documenti dai PC appeared first on Il Post.

Microsoft To-Do si aggiorna per Windows 10 e Windows 10 Mobile [Insider] : Breve comunicato per segnalarvi il rilascio di un aggiornamento Insider su Windows 10 e Windows 10 Mobile per la UWP di Microsoft To-Do che arriva così alla versione 1.41.1810.1001. Novità Introdotta la sezione “Pianificato” che raggruppa tutte le attività con promemoria o scadenza pianificata. Nuova icona per le impostazioni. Aggiunto un nuovo collegamento alle opzioni dedicate alla penna. Fix di bug e miglioramenti in generale. Link al ...

Microsoft Launcher Beta si aggiorna alla versione 5.0 con tante novità : Microsoft Launcher si aggiorna in Beta alla versione 5.0 introducendo un'interfaccia rinnovata e il supporto alla Timeline di Windows 10. L'articolo Microsoft Launcher Beta si aggiorna alla versione 5.0 con tante novità proviene da TuttoAndroid.

Microsoft Whiteboard si aggiorna per Windows 10 introducendo le Note 2.0 : Breve comunicato per segnalarvi il rilascio di un nuovo aggiornamento su Windows 10 relativo alla UWP di Microsoft Whiteboard che arriva così alla versione 18.10913.1990.0. Novità Strumento di Accessibilità – permette di controllare tutti i contenuti inseriti all’interno della lavagna digitale. Note 2.0 – applicato un nuovo design e rinnovati gli effetti 3D, di trascinamento e di rotazione. aggiornate le penne e la gestione dei ...

SwiftKey si aggiorna con il supporto a Microsoft Translator : SwiftKey, la popolare tastiera di terze parti per Android acquistata dal Colosso di Redmond nel 2016, ha appena ricevuto un nuovo aggiornamento numerato 7.1.4.19. Novità Oltre alle classiche correzioni di bug, l’update introduce il supporto ufficiale a Microsoft Translator in modo tale da consentire una traduzione in tempo reale fra due lingue diverse. Per abilitare la funzione, basta selezionare l’icona apposita nella toolbar ...