Michelle Hunziker sarà confermata come co-conduttrice di Claudio Baglioni a Sanremo?

Michelle Hunziker - il terribile incidente che le può rovinare la carriera : panico a Scherzi a parte : Tra i vari Scherzi ieri a Scherzi a parte , particolarmente sadico è stato quello di Michelle Hunziker ai danni della figlia Aurora Ramazzotti . Un terribile incidente che avrebbe compromesso per ...

Michelle Hunziker mette in vendita i suoi abiti per una buona causa : Michelle Hunziker, la notizia è una bomba. La bella conduttrice, della quale negli ultimi giorni si è molto parlato per via della presunta gravidanza, ha fatto una cosa che ha lasciato tutti esterrefatti. Prima di svelarvela, però, vi teniamo ancora un po’ sulle spine. Nei giorni passati tutti i siti di gossip parlavano di una presunta quarta gravidanza di Michelle. Il motivo? Le dichiarazioni “compromettenti” del marito Tomaso. Rispondendo ad ...

Rivelazione bollente della figlia di Michelle Hunziker : 'Accadde durante il compleanno di mamma' : Ci sono eventi nella vita che difficilmente si dimenticano e la prima volta che si fa l'amore è tra questi. Anche Aurora Ramazzotti non l'ha dimenticata e ne ha parlato in una...

Michelle Hunziker incinta per la quarta volta : lei risponde su Instagram : Michelle Hunziker in dolce attesa per la quarta volta? Il gossip è da mesi che impazza e la presentatrice svizzera racconta la verità sulle Stories di Instagram. Con una esilarante clip, la Hunziker risponde ad alcune insistenti e a volte scomode domande, tra cui appunto quella della gravidanza. “Sei incinta del quarto figlio?”. Lei: “Ci stiamo lavorando“.-- Già in altre occasioni, la bella Michelle aveva dichiarato che lei e il marito Tomaso ...

Terzo figlio per Michelle Hunziker e Trussardi? Tomaso se lo lascia sfuggire sui social : La coppia ha due bambine, Sole e Celeste, ma presto potrebbe arrivare un altro bebè. Lavori in corso, come rivela lui

Michelle Hunziker incinta del quarto figlio? La rivelazione di Tomaso Trussardi : Michelle Hunziker, quarto figlio in arrivo? È da tempo che se ne parla e ora sembra che il gossip stia prendendo “forma”. Michelle Hunziker è già mamma di Aurora, la figlia che ha avuto dal matrimonio con Eros Ramazzotti, e di Sole e Celeste, entrambe avute dal marito Tomaso Trussardi. Ma la showgirl ha sempre detto di voler allargare ulteriormente la famiglia. Sta finalmente accadendo? Pare sia arrivato il momento di accogliere in casa un altro ...

Michelle Hunziker e Tomaso - terzo figlio in arrivo? Trussardi si svela : Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo genitori? La verità sul terzo figlio Michelle e Tomaso finiscono spesso al centro dell’attenzione. Da quando stanno insieme, si è parlato innumerevoli volte di presunte e svariate gravidanze per la bella conduttrice. Due figlie meravigliose, un matrimonio da favola e ora?!? A quanto pare, la coppia non si […] L'articolo Michelle Hunziker e Tomaso, terzo figlio in arrivo? Trussardi si ...

Michelle Hunziker in shorts inguinali al “The Greatest Striscia show” : Michelle Hunziker, bomba choc. E cosa è successo stavolta? Calmi, niente di grave. Però, certo, qualche spettatore sarà rimasto sconvolto dopo aver visto Michelle Hunziker… Ma cerchiamo di capirci qualcosa: la grande famiglia di ‘Striscia la notizia’ si è data appuntamento per festeggiare i 30 anni del programma di Antonio Ricci: era infatti la sera del 7 novembre 1988 quando, su Italia1, andò in onda la prima puntata del tg satirico ...

Michelle Hunziker - scollatura vertiginosa e sguardo sensuale - la foto da svenire su Instagram : Michelle Hunziker ha postato sul suo profilo Instagram una foto pazzesca: la conduttrice, con sguardo sensuale mentre è alla finestra, indossa un abito nero con una scollatura vertiginosa che esalta ...

Michelle Hunziker Asia Argento ha pagato il suo coraggio : Michelle Hunziker non scherza quando si parla di molestie sulle donne. La sua onlus “Doppia Difesa” ha infatti presentato una proposta di legge per dare priorità alle denunce di violenza. Non poteva quindi restare indifferente al movimento #MeToo e sul settimanale “F” si schiera con Asia Argento che “sta pagando caro il suo coraggio”. “Prendendo posizione in modo deciso, diventi attaccabile. Lei ha ...

Michelle Hunziker difende Asia Argento : 'Ha pagato un prezzo molto alto' : Michelle Hunziker sul settimanale F si schiera dalla parte di Asia Argento, vittima di molestie e paladina del movimento MeToo. "Sta pagando caro il suo coraggio", dice la bella svizzera. "Prendendo posizione in modo deciso, diventi attaccabile. Lei ha cominciato a dar fastidio a molta gente, non solo a Weinstein. A Cannes, quando sul palco ha detto 'anche qui tra voi ci sono gli stupratori', non sapeva a chi stava pestando i piedi", ha aggiunto ...

Michelle Hunziker : "Asia Argento sta pagando caro il suo coraggio" : Michelle Hunziker, da sempre sensibile al tema della violenza sulle donne con la propria onlus Doppia Difesa, ha rilasciato un'intervista, al settimanale 'F', commentando il macigno finito addosso ad Asia Argento dopo aver confessato di aver subito molestie da parte del produttore cinematografico, Harvey Weinstein. Per questa decisione molto sofferta, l'attrice, figlia del noto regista Dario, "sta pagando caro il suo coraggio": Prendendo ...

Michelle Hunziker imprenditrice beauty&wellness come Jennifer Garner e Gwyneth Paltrow : "Con Goovi voglio coccolare le donne" : Mission di Goop è anche quella di un'informazione ampia e globale sul mondo del naturale e del bio: 'Alcuni dei nostri lettori erano desiderosi e curiosi di buoni prodotti naturali per la pelle così ...

Ave Maria su Tv2000 - nella seconda puntata Michelle Hunziker ospite di Don Marco Pozza : nella prima serata di martedì 23 ottobre, dalle 21:05 in poi, la conduttrice Michelle Hunziker sara' l’ospite speciale della seconda puntata di Ave Maria [VIDEO], la trasmissione condotta da don Marco Pozza su Tv2000. Nel corso della puntata, il cui trailer video è visibile sul sito e sul canale Youtube dell'emittente, la conduttrice svizzera rispondera' alle domande del cappellano del carcere di Padova e raccontera' quali sono i vincoli che la ...