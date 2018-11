Meloni | dopo la manifestazione pro Tav | Salvini deve decidere da che parte stare

agi

(Di domenica 11 novembre 2018) "L'imponentea favore dell'Alta Velocità a Torino ricorda la storica marcia dei quarantamila quadri Fiat che negli anni Ottanta spazzò via un decennio di veterosindacalismo comunista. Questaè il de profundis della decrescita felice del M5S:decida seo no con i 'signorno'' dei Cinquestelle". Lo chiede il leader FdI Giorgiache ricorda: "Fratelli d'Italia sa da che: noi scendiamo in campo per il futuro dell'Italia e invitiamo i cittadini a venire a firmare ai nostri banchetti per il referendum promosso da FdI a favore della Tav, un'opera fondamentale per il futuro di Torino, del Piemonte e dell'intera Nazione". Leggi il nostro dossier: Tav, la verità dei fatti