Mazzarri non perdona il suo Toro | Abbiamo sbagliato tutti | non siamo maturi

Torino - Mazzarri avverte : 'Ora non dobbiamo cullarci sugli allori' : Torino - Torino a caccia di conferme nell'anticipo di campionato, domani pomeriggio, contro il Parma . Dopo la bella vittoria in trasferta contro la Sampdoria , l'allenatore granata Walter Mazzarri ...

Fiorentina - Pioli : “Le parole di Mazzarri non mi sono piaciute. Penso solo ai miei ragazzi” : parole forte quelle di Stefano Pioli in conferenza stampa. L’allenatore della Fiorentina ha espresso parole dure nei confronti del suo collega Walter Mazzarri. La Fiorentina si prepara al big match con la Roma, partita che vorrà dire tanto per le ambizioni dei viola: “La Roma è una grande squadra ma noi, seppur con qualche difficoltà […] L'articolo Fiorentina, Pioli: “Le parole di Mazzarri non mi sono piaciute. Penso solo ...

Il Toro è bello ma non basta - furia Mazzarri con l'arbitro : furia Mazzarri, allontanato per la seconda volta dal campo in 10 partite. 'In Inghilterra mai un'espulsione - la rabbia del tecnico del Torino -, qui siamo già a due. Sto antipatico? Forse, perché ...

Torino - Mazzarri : 'Striscioni? Il Grande Torino è storia - non si tocca' : Troppe occasioni perse, per il Torino, che vuole regalarsi il successo nella partita di domani contro la Fiorentina. Errori da non rifare, per cominciare a inseguire concretamente il sogno di un posto ...

VIDEO/ Torino-Frosinone (3-2) : Mazzarri - "gli arbitri ci stavano riprovando : voglio rispetto" (Serie A) : VIDEO Torino Frosinone (risultato finale 3-2): highlights e gol della partita di Serie A, 8^ giornata. I granata battono i ciociari con i gol di Rincon, Baselli e Berenguer.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 10:38:00 GMT)

Torino-Frosinone - Mazzarri : “Ora che abbiamo vinto posso dirlo” : Torino-Frosinone 3-2, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Walter Mazzarri, tecnico del Torino, ha parlato della vittoria ottenuta nella rocambolesca partita contro il Frosinone: “Se non abbiamo segnato sei gol è colpa dell’allenatore. Adesso che abbiamo vinto posso dirlo: noi abbiamo i nostri difetti e lo ammetto, ma gli arbitri […] L'articolo Torino-Frosinone, Mazzarri: ...

DIRETTA/ Torino-Frosinone (risultato finale 3-2) streaming video e tv : Mazzarri si scaglia contro gli arbitri : DIRETTA Torino Frosinone, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che apre venerdì 5 ottobre l'ottava giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 23:23:00 GMT)

Torino-Frosinone 3-2 - Berenguer spegne la rimonta ciociara : Mazzarri vola al 6° posto : TORINO - Sembrava tutto estremamente facile, quasi scontato. E invece il Torino dopo un'ora di dominio incontrastato si complica la vita facendosi rimontare 2 reti prima di condannare il Frosinone al ...

Torino - Mazzarri rilancia Zaza : domani in campo contro il Frosinone : In occasione della conferenza stampa di presentazione del match contro il Frosinone, Walter Mazzarri ha parlato di possibili novità di formazione per il match di domani soffermandosi su Zaza, match winner del “Bentegodi”: “Se un giocatore non sta bene, sta fuori. Simone aveva fatto la preparazione con il Valencia e abbiamo fatto i test. Zaza non so se ha i 90′ minuti con i ritmi richiesti. La rosa permette di fare ...

Mazzarri : "Col Frosinone sarà battaglia" : 'Il problema principale può essere quello di far capire all'ambiente e ancor prima ai calciatori, che quella di domani sera con il Frosinone non è e non può essere una partita da prendere alla leggera'...

Torino-Frosinone - Mazzarri : “Domani sarà battaglia. Non ci sono gare facili” : Già nella serata di domani si torna in campo per un nuovo turno di campionato. Infatti ad aprire l’ottava giornata del campionato di Serie A sarà l’anticipo Torino-Frosinone, partita in programma allo stadio Olimpico Grande Torino alle ore 20:30. Una gara per cui il tecnico dei granata Walter Mazzarri pretende che vi si esca con […] L'articolo Torino-Frosinone, Mazzarri: “Domani sarà battaglia. Non ci sono gare ...

Mazzarri - con Frosinone sarà battaglia : ANSA, - TORINO, 4 OTT - "Voglio l'atteggiamento giusto dall'inizio: nessuno deve pensare che sia facile, domani sarà una battaglia". Mazzarri chiede una prestazione determinata al Torino, domani in ...

Mazzarri avvisa i suoi : "Contro il Frosinone contano solo i tre punti" : 'Massimo rispetto per il Frosinone, però contro di loro contano solo i tre punti'. Walter Mazzarri avvisa i suoi, il Toro ha l'occasione di vincere la seconda partita consecutiva del campionato e non ...

Torino - Mazzarri non si fida del Chievo : "Avversario ostico" : Seconda trasferta consecutiva per il Torino. E dopo il pari di mercoledì in casa dell'Atalanta, Walter Mazzarri mette tutti in guardia sulla sfida di domani sul campo del Chievo: "Ci aspetta un ...