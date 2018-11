Matteo Salvini | Paolo Becchi | l' assedio contro di lui non funzionerà

Lettera a Matteo Salvini di Manel - italiana di seconda generazione : "Io lotto per i miei diritti. E lei?" : "Pericolosa, molto pericolosa". Manel Ben Ameur ripensa spesso a quelle parole. L'ha definita così il consigliere comunale di Bologna, Umberto Bosco, della Lega, quando si è avvicinata al banchetto allestito dal Carroccio in piazza per raccogliere le firme contro la costruzione di una moschea. "Pericolosa perché dai l'immagine di una ragazza che riesce a conciliare la fede nell'Islam e i valori più diffusi in ...

Matteo Salvini sfotte Cécile Kyenge per il partito africano : 'Auguri - credo che l'Italia...' : 'Auguri, se ne sentiva effettivamente l'esigenza. Penso che sia una domenica diversa per gli italiani con il partito della Kyenge'. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini , ...

Immigrazione - Matteo Salvini brutale con Bruxelles : 'Pronti a bloccare il bilancio europeo' : La guerra mossa da Matteo Salvini all'Europa e ai suoi burocrati si arricchisce di un nuovo, pesantissimo, capitolo. 'Abbiamo dimostrato che sappiamo difendere i confini e dimostreremo che ...

Matteo Salvini : “L’Italia è pronta a bloccare attività e bilancio della UE” : Dopo aver parlato di "atti ostili", riferendosi al comportamento di Malta e della Francia sul versante dell'immigrazione, il ministro dell'Interno Matteo Salvini entra nuovamente a gamba tesa: "Eventualmente possiamo anche bloccare bilanci e attività europee fino a che l'Europa e qualche Paese continuerà a prendere in giro gli italiani".Continua a leggere

Matteo Renzi : “Salvini e Di Maio fanno cose indecenti nel silenzio dei media e della RAI” : L'ex Presidente del Consiglio "ribalta" la discussione di queste ore e attacca l'informazione, in particolare quella pubblica: "A me davano del caudillo perché volevano abolire il Cnel. Lega e M5s un giorno propongono di chiudere il Parlamento e un altro di cancellare l’Europa. Ma dov’é la Rai? Perché nessuno fa le domande vere?"Continua a leggere

Immigrazione - vescovi e coop rosse contro Matteo Salvini : il leghista ha smontato i loro loschi affari : ... vicesindaco del Comune, ha recentemente chiarito che c' è un altro problema che non lo fa dormire: 'Non rischia di essere cancellata solo l' accoglienza per i migranti, ma l' intera economia del ...

Matteo Salvini scatenato sull'immigrazione : 'L'Europa ha rotto le palle' - la minaccia alla Francia : A Lampedusa arriva un barcone con 13 immigrati a bordo e Matteo Salvini accusa Malta. Fonti del Viminale, infatti, hanno riferito che la Guardia costiera maltese aveva intercettato l'imbarcazione e, ...

Matteo Salvini sulla Tav : “Un’opera cominciata è sempre meglio finirla” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha commentato la manifestazione Si Tav di Torino dichiarando che "un’opera cominciata è sempre meglio finirla. Nel contratto di governo c'è scritto che si analizzano costi e benefici. Noi rispettiamo gli impegni presi. Aspettiamo che gente più competente di me dica se costa di più andare avanti o tornare indietro".Continua a leggere

Enrico Mentana a TvTalk : 'Perché non ho parlato della rottura tra Matteo Salvini ed Elisa Isoardi' : 'Non ci sono le tavole della legge per cui questa è una storia politica o meno', ha detto. 'Nel mio telegiornale non ho dato questa notizia. In Francia nessuno ne parlarebbe perché esiste un codice ...

Manifestazione antirazzista a Roma - Matteo Salvini : “La pacchia è strafinita” : A Roma è partito il corteo antirazzista e antifascita contro il governo e il decreto Salvini. Tra i partecipanti, anche il sindaco di Riace sospeso, Mimmo Lucano: "Abbiamo fame di umanità". Immediato il commento del ministro dell'Interno: "Insulti di ogni tipo contro di me. Tutte medaglie. Ma la pacchia è strafinita".Continua a leggere

Il Popolo leghista chiede a Matteo Salvini di scaricare i grillini : La caduta del Governo è solo questione di tempo. Matteo Salvini è cosciente che la legislatura non durerà. I consensi

Matteo Salvini - soldi della Lega : la Cassazione ha deciso - deve restituire tutti i 49 milioni di euro : La Lega deve pagare. tutti i 49 milioni di euro che è accusata di aver usato in modo inappropriato quando il partito era sotto la leadership di Umberto Bossi. Lo ha deciso la Corte di Cassazione, che ...

Vittorio Feltri : 'Elisa Isoardi? Avrei preferito che Matteo Salvini lasciasse Luigi Di Maio' : La rottura con Elisa Isoardi 'sembra essersi rivelata un'arma a vantaggio di Matteo Salvini '. Vittorio Feltri , in una intervista ai Lunatici su Rai Radio2 , parla dell' addio social che ha visto ...

Immigrati - Matteo Salvini : 'Atto ostile contro l'Italia' - il sospetto sull'ultimo sbarco : Il sospetto di Matteo Salvini dopo l'ultimo sbarco di Immigrati sulle nostre coste è fortissimo: 'Troppi indizi ci fanno credere di essere di fronte a un vero e proprio atto ostile di un altro Paese ...