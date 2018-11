Marianna Pepe | ex campionessa di tiro a segno trovata morta

Il giallo di Marianna Pepe - ex campionessa del tiro a segno : trovata morta in casa : Cinque volte campionessa italiana nella carabina tra il 2000 e il 2004, è stata trovata senza vita nella sua casa di Muggia (Ts). Aperta un’inchiesta

Morta Marianna Pepe - ex azzurra campionessa di tiro a segno : Marianna Pepe , ex azzurra del tiro a segno, è stata trovata Morta giovedì mattina nella sua abitazione di Muggia. La Procura della Repubblica di Trieste ha aperto un'inchiesta, le indagini sono ...

Trovata morta Marianna Pepe - ex azzurra del tiro a segno : aveva 39 anni : Una tristissima notizia ha colpito il mondo del tiro a segno: l'ex azzurra Marianna Pepe è stata rinvenuta morta nel suo appartamento in provicina di Trieste, a Muggia. La 39enne con il gruppo Sportivo dell'Esercito aveva conquistato la ...

Tiro a segno - morta a Trieste l'ex azzurra Marianna Pepe : E' stata aperta un'inchiesta sulla morte dell'ex azzurra del Tiro a segno, Marianna Pepe, trovata senza vita nel suo appartamento a Muggia, in provincia di Trieste. Marianna con il Gruppo Sportivo ...

Trovata morta Marianna Pepe : ex azzurra del tiro a segno : L'ex campionessa, 39 anni, è stata Trovata senza vita nella casa di Muggia, in provincia di Trieste, dove viveva con il...

Morta Marianna Pepe - ex azzurra tiro a segno : Trieste, 10 nov, Adnkronos, - E' giallo sulla morte della 39enne Marianna Pepe. L'ex campionessa italiana di tiro a segno è stata trovata senza vita nel suo appartamento di Muggia, dove viveva insieme ...

Morta l'ex campionessa Marianna Pepe. Aperta un'inchiesta : Appena una settimana fa era in piazza Unità con la divisa dell'Esercito - era caporalmaggiore - alle celebrazioni della Giornata dell'Unità nazionale e delle forze armate, nonché del Centenario della ...

Morta Marianna Pepe - ex azzurra tiro a segno : E' giallo sulla morte della 39enne Marianna Pepe. L'ex campionessa italiana di tiro a segno è stata trovata senza vita nel suo appartamento di Muggia, dove viveva insieme al figlio di 5 anni. La ...

Sport in lutto : trovata morta Marianna Pepe - ex campionessa azzurra del tiro a segno : Sport italiano in lutto: la ex campionessa azzurra del tiro a segno, Marianna Pepe, è stata trovata senza vita nel suo appartamento a Muggia, in provincia di Trieste. Aveva 39 anni. Stando a quanto si è appreso, sul suo decesso, le cui cause sono ancora da chiarire, le autorità hanno già aperto un’inchiesta. È morta nei giorni scorsi Marianna, caporalmaggiore dell’Esercito ed ex pluricampionessa di carabina. La notizia della sua scomparsa è ...

Lacrime e sgomento nel mondo del tiro a segno : l’azzurra Marianna Pepe trovata morta nel suo appartamento : mondo del tiro a segno in lutto: morta Marianna Pepe, atleta azzurra 5 volte campionessa nazionale tra il 2000 e il 2004 Grave lutto nel mondo del tiro a segno italiano. L’atleta azzurra Marianna Pepe è stata ritrovata senza vita nel suo appartamento a Muggia. Per accertarne le cause della morte è stata aperta un’inchiesta. Marianna Pepe lavorava come caporalmaggiore nell’esercito e, con il Gruppo Sportivo ...

Morta a 39 anni Marianna Pepe - ex campionessa azzurra del tiro a segno : E' Morta a 39 anni, Marianna Pepe ex campionessa azzurra del tiro a segno. Il corpo della donna, caporalmaggiore dell'esercito, è stato trovato senza vita nel suo appartamento a Muggia. Un decesso avvenuto per cause ancora da chiarire, quello di Marianna Pepe che ha portato le autorità giudiziarie ad avviare un'inchiesta.Continua a leggere