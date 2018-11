Marco Bocci inizia le riprese come regista e sceneggiatore

I fan della serie ‘Solo’ con Marco Bocci si chiedono se la terza serie si farà. Leggi l’intervista dell’attrice Carlotta Antonelli : Venerdì 26 ottobre, la serie televisiva ‘Solo 2′ diretta da Stefano Mordini saluta il pubblico di Canale5. La domanda che i fan si pongono è ‘Solo 3 si farà?’. Fanpage.it ha intervistato Carlotta Antonelli,... L'articolo I fan della serie ‘Solo’ con Marco Bocci si chiedono se la terza serie si farà. Leggi l’intervista dell’attrice Carlotta Antonelli proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, ...

Replica Solo 2 con Marco Bocci : dove rivedere l’ultima puntata : Solo 2, dove vedere l’ultima puntata È giunta al termine la seconda stagione di Solo, la fiction di Canale 5 che vede protagonista l’attore Marco Bocci. È da poco, infatti, andata in onda la quarta e ultima puntata che si è conclusa con un gran finale. Per chi avesse perso l’appuntamento e non sapesse come […] L'articolo Replica Solo 2 con Marco Bocci: dove rivedere l’ultima puntata proviene da Gossip e Tv.

Solo 3 ci sarà?/ Anticipazioni : brutte notizie per i fans - gli ascolti non premiano Marco Bocci : Anticipazioni Solo 3 si farà? Dopo la quarta e ultima puntata della seconda stagione, Marco Bocci tornerà ad interpretare Marco Pagani? Gli ascolti non promettono bene.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 12:05:00 GMT)

Riassunto Solo 2 con Marco Bocci : cosa è successo nella terza puntata : Solo 2, Riassunto terza puntata Siamo arrivati al gran finale di una delle fiction più amate dai telespettatori: stiamo parlando di Solo, la serie giunta alla seconda stagione che vede come protagonista l’attore Marco Bocci. Andrà in onda questa sera, infatti, la quarta e ultima puntata di Solo 2. Scopriremo finalmente se Marco riuscirà a […] L'articolo Riassunto Solo 2 con Marco Bocci: cosa è successo nella terza puntata proviene da ...

Made in Italy : Canale 5 lavora alla sua fiction sulla moda. Nel cast Margherita Buy - Fiammetta Cicogna e Marco Bocci : Greta Ferro La fiction di Canale 5 punta sulla moda ma promette di andare oltre il Paradiso delle Signore o Velvet. E lo fa con un ambizioso progetto che, restando in tema seriale Rai 1, passa per Raccontami, Atelier Fontana e Luisa Spagnoli: sono partite oggi le riprese della nuova fiction Taodue Film e The Family intitolata Made in Italy, destinata all’ammiraglia Mediaset ed ambientata negli anni ‘70, quelli in cui si passò ...

Marco Bocci : il suo primo film firmato nella regia e nella sceneggiatura. Nel cast anche la moglie Laura Chiatti. Leggi la trama (VIDEO) : Sono partite le riprese di “Erre11“, il titolo è provvisorio, della prima pellicola firmata nella regia e nella sceneggiatura da Marco Bocci. Il film, tratto dall’esordio letterario dell’attore, viene girato a Roma con una co-produzione... L'articolo Marco Bocci: il suo primo film firmato nella regia e nella sceneggiatura. Nel cast anche la moglie Laura Chiatti. Leggi la trama (VIDEO) proviene da Gossip, ...

Ascolti tv - Carlo Conti imbattibile : si mette male per Marco Bocci : Il varietà di Rai1 si conferma leader della prima serata del venerdì totalizzando 4.527.000 spettatori e il 22.2% di share...

Marco Bocci lasciato ‘Solo’ : Marco Bocci Marco Bocci è rimasto “Solo” nei venerdì sera di Canale 5. La fiction Taodue, complice l’azzardata collocazione, non ha mai superato i 2.500.000 di telespettatori attestandosi, di fatto, come un vero e proprio flop. Al centro della scena il pubblico ha ritrovato il poliziotto Marco Pagani, una sorta di antieroe moderno: ormai completamente infiltrato nel clan dei Corona, il personaggio di Bocci sembra sentire un vero affetto ...

