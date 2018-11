Manovra | senza proroga da 2019 stop a bonus bebè

Conferenza sulla Libia senza leader europei - pesa l'isolamento dell'Italia per la Manovra di bilancio : ROMA Una sfilza di viceministri e sottosegretari. La Conferenza sulla Libia di lunedì e martedì prossimo è a rischio fallimento. Nessuno dei leader europei sarà infatti presente e Palermo. Tutti, dal ...

Manovra - Tria : Non esiste stabilità economica senza stabilità sociale : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Tria fugge da Bruxelles : Ue senza interlocutori per rifare la Manovra : ... è sembrata un apertura di credito al prossimo governo, più che al ministro dell'Economia Giovanni Tria. Ministro che anche ieri, come era già successo al suo primo vertice europeo, è tornato in ...

Manovra - Moscovici : 'Dialoghiamo ma senza intesa sanzioni'. Tria : 'Divergenze con l'Ue ma dialogo continua' : Il dialogo con Bruxelles sulla Manovra italiana andrà avanti. Lo ha assicurato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, al suo arrivo al palazzo del Consiglio europeo a Bruxelles, dove parteciperà alla riunione dell'Ecofin. Dialoghiamo ma senza intesa ci sono le sanzioni, ribadisce la ...

Manovra - ecco per chi salgono le tasse Pensioni «quota 100»? Senza regole Lo spread sopra 310 - attesa per Draghi : La pressione fiscale per le imprese nel 2019 potrebbe aumentare. E si profila una stangata fiscale da ben 4 miliardi su banche e assicurazioni

Manovra : Camusso - senza confronto via a mobilitazione : "Se il Governo non apre il confronto, penso che dobbiamo essere molto netti e dare una risposta di mobilitazione e di iniziative". A dirlo Susanna Camusso, segretaria generale della Cgil, ospite a ...

Manovra - le prossime tappe : senza correzioni procedura d’infrazione e rischio stop a rete di sicurezza della Bce : Fino a dicembre non cambierà nulla. A parte le inevitabili turbolenze sui mercati, aggravate dal possibile taglio del rating anche da parte di Standard & Poor’s. Le prossime tre settimane saranno all’insegna del “confronto” e del “dialogo” tra Roma e la Commissione europea, che ha bocciato il Documento programmatico di bilancio italiano chiedendo di modificarlo entro il 13 novembre. Ma se il governo ...

Ue boccia la Manovra dell'Italia : può aprirsi una crisi senza precedenti con Bruxelles : L'Italia aveva annunciato che la lettera della Commissione Europea non avrebbe cambiato le carte in tavola. L'idea di innalzare il deficit per finanziare la cosiddetta manovra del popolo non poteva in alcun modo essere messa in discussione. Una posizione netta, ribadita in più circostanze da Conte, Di Maio e Salvini, che però non ha scalfito la posizione dell'Unione Europea, che non ha variato il proprio punto di vista: l'esposizione italiana ...

Conte - senza senso rivedere la Manovra : ROMA, 23 OTT - La "manovra non è stata improvvisata. Dire oggi che la rivediamo non avrebbe senso". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a Mosca. "Il parere critico della Commissione era nell'aria - ...

Conte - senza senso rivedere la Manovra : ANSA, - ROMA, 23 OTT - La "manovra non è stata improvvisata. Dire oggi che la rivediamo non avrebbe senso". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a Mosca. "Il parere critico della Commissione era nell'...

Manovra - Boccia auspica correzione : senza crescita sfida persa : Orio al Serio, BG,, 23 ott., askanews, - La Bocciatura dell'Ue alla Manovra italiana 'era prevista, è evidente che il governo l'ha messa in conto. Confrontarsi prima per evitare errori successivi e ...

Il capoeconomista di Moody's : "Manovra italiana controproducente. Si facciano investimenti - ma senza deficit" : Aveva già definito la manovra italiana un errore, un gioco d'azzardo sulla salute dei conti del nostro Paese. Dopo il declassamento dell'Italia fatto dall'agenzia di rating di cui è capo economista, Mark Zandi torna sull'argomento e spiega a La Stampa perché le misure pensate dal governo Lega-M5s saranno dannose per l'economia del Paese, soprattutto nel lungo periodo. Assicura che la sua agenzia, Moody's Analitycs, non ha ...

Marc Zandi : "Manovra controproducente. Investimenti - aiuti ai poveri e flat tax sì - ma senza deficit" : Il Capo economista di Moody's Analytics dopo il downgrade dell'Italia Intervista «Qualunque ipotesi che l'Italia intenda uscire dall'euro sarebbe controproducente». L'avvertimento viene da Mark Zandi, ...

Manovra - Moscovici : “Un’Italia senza euro non avrebbe senso - i cittadini sono a favore della moneta unica” : Un’eventuale uscita dell’Italia dall’euro “non avrebbe alcun senso: i cittadini italiani, nella loro grande maggioranza, sono attaccati l’euro, secondo i sondaggi, più del 60% sono a favore”. Lo ha detto il commissario europeo per gli Affari economici, Pierre Moscovici, in conferenza stampa alla Rappresentanza Ue a Roma. “Naturalmente gli italiani si pongono molto quesiti sull’euro – ha sottolineato Moscovici ...