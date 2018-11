Manovra | il bonus casa Confermati gli incentivi

Bonus casa - in Manovra arriva la proroga al 2019 : ... gli Stati europei sopra i 2mila miliardi di euro Cambio ora solare e ora legale nel mondo: dov'è ancora in vigore © Italiaonline S.p.A. Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.à r.l. P. ...

Bonus casa 2019 - novità in Manovra : tutti gli sconti in arrivo : Buone notizie per chi intendeva ristrutturare casa, ma si trovava in bilico sul filo della riconferma o meno delle agevolazioni: le voci sulla proroga dei Bonus casa 2019 erano fondate. La Legge di bilancio 2019 dà la possibilità a chi deve ristrutturare casa di usufruire di un ventaglio di benefici fiscali già previsti nel 2018 e riconfermati: Bonus ristrutturazioni; Bonus verde (giardini e terrazzi); Bonus mobili SismaBonus Le ...

Manovra tra rincari e bonus : Dalle sigarette alla flat tax sulle ripetizioni, passando per il bonus eccellenze e i terreni gratis per chi fa il terzo figlio. Oltre ai cavalli di battagli di reddito di cittadinanza e quota 100 - ...

Bonus e rincari - tutti i micro-interventi della Manovra : L'aumento dell'imposta sulla produzione e sui consumi di tabacchi lavorati potrebbe avere un effetto di incremento di 10...

Manovra - ecco alcune novità : dal bonus cervelloni ai 10 centesimi sulle sigarette : Il testo della Manovra firmato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sbarca in Parlamento e si prevede che arriverà all'esame dell'Aula il 29 e 30 novembre 2018 . Sono 108 articoli ...

Bonus assunzioni 2019 - novità in Manovra : sgravi per giovani e Sud : Spuntano nuovi Bonus assunzioni 2019 nella nuova bozza della Manovra 2019 all’esame del Parlamento. Proroga di due anni del Bonus per chi assume under 35 nelle regioni del Mezzogiorno e la new entry dell’esonero contributivo per i rapporti a tempo indeterminato attivati con neolaureati e dottori di ricerca, infine la creazione di un fondo da 7 miliardi l’anno per la quota 100 e l’assunzione di giovani lavoratori. Queste le principali misure del ...

Dal bonus lavoro ai terreni gratis : le ultime novità della Manovra : Dall'agevolazione per chi assume laureati e dottorandi alla concessione di terre in uso gratuito per le coppie che fanno più...

Bonus casa - la Manovra proroga al 2019. Di Maio : 'allo studio un'ulteriore proroga' : ... aumenta al 65% il credito d'imposta La bozza della Legge di Bilancio 2019 prevede, una volta ottenuto il via libera della Ragioneria Generale dello Stato, la proroga di un anno dello Sport Bonus con ...

Pensioni e reddito di cittadinanza (ma anche ecobonus e fisco) : ecco la Manovra Condono : tasse al 20% su redditi nascosti : Ci sono 9 miliardi per il reddito di cittadinanza, 7 circa per le Pensioni anticipate e la riforma della Legge Fornero. Stanziate le risorse, ma l’attuazione è rinviata a provvedimenti specifici successivi

Manovra - Ecobonus e bonus mobili prorogati nel 2019 : ecco le novità : Buone notizie per chi intendeva ristrutturare casa, ma si trovava in bilico sul filo della riconferma o meno dei vari bonus: le voci su una riconferma e del bonus mobili e dell’Ecobonus erano fondate. Quello che emerge dal Documento programmatico di bilancio (Draft Budgetary Plan) in dirittura di arrivo in Europa per il responso della Commissione europea, è la proroga dell’Ecobonus, delle detrazioni per le ristrutturazioni, del bonus mobili e ...

Bonus e sgravi per le famiglie Come risparmiare con la Manovra : Introdotti nell'ordinamento fiscale italiano fin dal 2011, gli EcoBonus di varia natura, da quelli relativi alle spese di efficientamento energetico, a quelli per l'acquisto di mobili, arredi ed elettrodomestici di grandi dimensione, sino alle spese per giardini o per ristrutturazioni antisismiche sono state sostanzialmente rinnovate anche dal governo Conte. Lo si evince dalla bozza di legge di bilancio inviata ieri notte alla ...

Manovra - Coldiretti : “Bene la conferma del bonus verde al 36%” : Bene la conferma del bonus verde nella Manovra di bilancio proposta dal Governo per favorire con le detrazioni fiscali la diffusione di parchi e giardini in città capaci di catturare le polveri e di ridurre il livello di inquinamento. E’ quanto afferma la Coldiretti in relazione alle misure di economia e finanza appena approvate dal Consiglio dei Ministri. Il bonus verde – sottolinea la Coldiretti – è una misura che va incontro alle richieste di ...

Ristrutturazioni - ecobonus e bonus mobili : la Manovra conferma le detrazioni fiscali : La legge di bilancio proroga i principali bonus che permettono al contribuente di eseguire interventi di vario genere potendo poi usufruire di una ingente detrazione fiscale. Proroga confermata per il 2019 per il bonus per la ristrutturazione edilizia, per l'ecobonus, per il bonus mobili e per il bonus verde. Ecco come funziona ognuna di queste detrazioni.Continua a leggere

Manovra 2019 - le ultime novità. Dall'ecobonus alle assunzioni in polizia : Non solo pensioni e pace fiscale, ecco le altre misure contenute nella legge di Bilancio. Confermata fino a fine 2019 la detrazione per gli interventi ristrutturazione edilizia al 50% Pensioni, le ...