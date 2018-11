Maltempo | Sci Nordico | Marcialonga accorciata di tre km

Maltempo in Sicilia : nubifragio su Mazara del Vallo - straripa il Mazaro e trascina via le barche : Forti piogge in Sicilia, colpita Mazara del Vallo da un nubifragio. straripa il fiume cittadino. Rispettata in pieno l'allerta arancione emessa ieri per la Sicilia : un forte temporale si è...

I vigili del fuoco non fanno sciopero : 'In rispetto dei cittadini coinvolti dal Maltempo' : CREMONA - E' sciopero nazionale dei vigili del fuoco domani, sabato 10 novembre, per 4 ore ma i pompieri di Cremona non si smentiscono: prima il rispetto degli italiani coinvolti nell'emergenza ...

Viterbo : Sciopero nazionale dei Vigili del Fuoco : i pompieri del Lazio esentati per il Maltempo : ... eppure siamo il Corpo meno retribuito e non abbiamo le tutele previdenziali degli altri corpi, siamo veramente amareggiati dal disinteresse della politica che pare ripetersi anche con questo governo'...

Maltempo : crollano mura venete a Rovato - nel Bresciano : A causa delle recenti piogge e le conseguenti infiltrazioni di acqua nel pomeriggio è crollata una parte delle mura venete a Rovato, nel Bresciano. Circa 15 metri, per dieci metri d’altezza, della struttura che circonda l’antico Castello del centro storico. Non si registrano feriti. L’intera zona è stata messa in sicurezza ed è vietato l’accesso. Si tratta dell’ultimo di una lunga serie di danni causati dal Maltempo ...

Allerta Meteo - lo Scirocco non si ferma più : nuova violenta ondata di Maltempo tra Giovedì 8 e Venerdì 9 al Nord : 1/11 ...

Maltempo in Veneto - si offrono centinaia di volontari. Zaia : «Impianti di sci aperti regolarmente» : In 400 rispondono alla chiamata del comune di Belluno, a Feltre basta un whatsapp per farne arrivare 300. Offerte in denaro dalle comunità di emigrati veneti sparsi per tutto il mondo

Maltempo in Veneto - Zaia : piste e impianti da sci aperti da dicembre - : Dopo i gravi danni causati soprattutto nel Bellunese da alluvioni e frane, il governatore smentisce che la prossima stagione turistica invernale nelle Dolomiti sia compromessa: "Non ci saranno ...

Maltempo nel Catanzarese - vigili del fuoco al lavoro per prosciugare acqua e rimuovere fango - VIDEO - : Proseguono gli interventi di soccorso dei vigili del fuoco nei villaggi di Simeri Mare, nel Catanzarese. La zona è stata sommersa d'acqua dopo le abbondanti piogge della nottata. Questa mattina sono ...

Maltempo - Zaia : piste e impianti di sci apriranno regolarmente per stagione invernale : “La Montagna Veneta sarà pronta ad aprire impianti e piste per la stagione sciistica in arrivo, già l’8 dicembre. Circolano strane voci che sarebbe meglio tacessero se non sanno”. Lo ha detto il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, intervenendo oggi a Treviso alla presentazione della Supercoppa italiana di volley femminile che si disputerà l’11 novembre tra Imoco Conegliano e Igor Gorgonzola Novara. “Su piste e impianti si stanno ...

Asiago - contro il Maltempo arriva lo sciamano : "Madre Terra è arrabbiata" : Lo scopo del rituale è anche quello di fare in modo che ogni persona prenda coscienza 'del proprio posto nel mondo' , nel rispetto dei doni che la Terra ci offre e che l'uomo, troppo spesso, deturpa ...