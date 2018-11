Maltempo | nessuna tregua in Liguria | si cerca un uomo in un torrente | frane a Genova

meteoweb.eu

: RT @slavina6: Con lo stop della #prescrizione dopo la sentenza di primo grado, non ci sarà più nessuna “campanella” a salvare i delinquenti… - slavina6 : RT @slavina6: Con lo stop della #prescrizione dopo la sentenza di primo grado, non ci sarà più nessuna “campanella” a salvare i delinquenti… - vastowebnews : Berardinetti: «Nessuna richiesta stato di emergenza per maltempo» - RiganteLeonardo : @Mov5Stelle @beppe_grillo Tacete! A Roma gli alberi li avete trascurati non facendo nessuna manutenzione fino a dov… -

(Di domenica 11 novembre 2018) Ilnon concede alcunaalla, colpita di nuovo da forti piogge che hanno provocato allagamenti sulla costa e smottamenti esulle colline, dove una frazione di, in Val Varenna, è rimasta isolata per il crollo di un pezzo di strada. I vigili del fuoco stannondo una persona che era accampata con una tenda vicino alVarenna ed essere stata travolta dalle acque in piena durante la notte. Il nubifragio si e’ scatenato sabato sera nel ponente, costringendo l’arbitro di Genoa-Napoli a sospender la partita, e provocando numerosi danni anche a Pegli e Pra’ dove una tromba marina ha colpito la zona del porto turistico. In Val Varenna, sulle alture del capoluogo, la frazione di San Carlo di Cese e’ rimasta in parte isolata per il cedimento della strada carrabile che la collega alla città. Circa 250 persone hanno atteso che i ...