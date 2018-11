Maltempo in Liguria | Toti | “domani via lavori strada Portofino-Santa Margherita”

Maltempo - nessuna tregua in Liguria : si cerca un uomo in un torrente - frane a Genova : Il Maltempo non concede alcuna tregua alla Liguria, colpita di nuovo da forti piogge che hanno provocato allagamenti sulla costa e smottamenti e frane sulle colline, dove una frazione di Genova, in Val Varenna, è rimasta isolata per il crollo di un pezzo di strada. I vigili del fuoco stanno cercando una persona che era accampata con una tenda vicino al torrente Varenna ed essere stata travolta dalle acque in piena durante la notte. Il nubifragio ...

Maltempo Liguria : possibile disperso a Genova - ricerche in corso lungo il torrente Varenna : Sono in corso in queste ore le ricerche di un possibile disperso lungo il torrente Varenna, nel Ponente di Genova, colpito da forti piogge. Nei giorni scorsi si era notato un accampamento con una tenda lungo le sponde del corso d’acqua e ne è stata trovata solo una parte. Le ricerche si stanno svolgendo lungo il greto: impegnati 2 soccorritori acquatici SA e la squadra di Multedo dei vigili del fuoco. L'articolo Maltempo Liguria: possibile ...

Maltempo Liguria - Portofino isolata : si lavora per riaprire passerella pedonale prima Natale : A seguito di sopralluogo, il consigliere responsabile alla viabilità per la Città Metropolitana Franco Senarega ha reso noto che domani inizieranno i lavori sulla SP227 che collega Santa Margherita Ligure a Portofino, crollata in diversi tratti il 29 ottobre scorso a causa di una violenta mareggiata. L’obiettivo è aprire la strada al passaggio pedonale entro Natale. “Cominceremo con la costruzione della passerella pedonale nel tratto ...

Maltempo Liguria : nave Diciotti in azione nel Tigullio - a supporto delle località colpite dalle mareggiate : Il pattugliatore d’altura della Guardia Costiera Diciotti si trova da questa mattina nelle acque del Tigullio Occidentale, a supporto delle località colpite dalla mareggiata del 29 ottobre. Diciotti sovrintenderà nei prossimi giorni, in particolare, alle operazioni di ripristino dei porti di Santa Margherita Ligure e Rapallo e a quelle di collegamento con Portofino, rimasta isolata e raggiungibile con celerità solo dal mare. Il ...

Maltempo Liguria : allagamenti e frane a Genova - frazione isolata : A causa delle piogge intense che hanno colpito Genova nelle ultime ore, si sono registrate frane e smottamenti: in Val Varenna la frazione di San Carlo di Cese è rimasta in parte isolata in conseguenza del cedimento della strada carrabile che la collega alla città. I tecnici sono al lavoro per mettere in sicurezza l’area e consentire almeno un passaggio pedonale. L'articolo Maltempo Liguria: allagamenti e frane a Genova, frazione isolata ...

Maltempo Liguria : volo dirottato e case isolate a Prà : case isolate a Voltri, nella zona delle Lavatrici, per alberi caduti e strade allagate, un volo dirottato e 80 interventi dei vigili del fuoco. E’ il bilancio del Maltempo che nel pomeriggio si e’ abbattuto in Liguria ed in particolare sul ponente di Genova. Nella zona di Prà in particolare smottamenti e piccole frane hanno reso inagibili varie strade. I pompieri sono intervenuti per numerosi allagamenti di scantinati e sottopassi ...

Maltempo Liguria - Toti : “Bene lo stato di emergenza - ma i soldi non bastano” : “Bene lo stato di emergenza che avevamo chiesto: ci consente di derogare ad alcune leggi, aprire i cantieri in fretta, smaltire i rifiuti, ripulire le spiagge. Non bastano però quei soldi, ne serviranno molti altri. Probabilmente non basteranno neanche i 200 milioni che ha promesso il premier Conte”. Giovanni Toti, il presidente della Regione Liguria, ha fatto cosi’ il punto sull’ultima ondata di Maltempo durante una ...

Maltempo Liguria : forti piogge a Genova - allagamenti a Pegli e Prà : allagamenti nella zona del ponente di Genova in particolare nei quartieri di Pegli e Prà. Le forti piogge hanno portato acqua in scantinati e sottopassi e creato piccoli smottamenti. L’acqua è scesa dalle alture fino a valle, invadendo anche l’Aurelia. In via Scarpanto i vigili del fuoco sono intervenuti per un tir rimasto in avaria in mezzo all’acqua. A Multedo allagato il sottopasso di via Pacoret. L'articolo Maltempo ...

Maltempo Liguria - mareggiata a Rapallo : molti equipaggi yacht a terra - super gru al lavoro : Situazione ancora critica in Liguria, in seguito al Maltempo che ha causato una strage di yacht e di imbarcazioni piccole medie, alcune anche da pesca, dopo una violenta mareggiata. Il problema crea preoccupazione per il lavoro diretto e l’indotto a Rapallo, dove molti equipaggi delle imbarcazioni affondate rischiano di perdere il lavoro. Molte attività commerciali e tanti servizi a Rapallo e nella vicina Santa Margherita sono inoltre ...

Maltempo sull’Italia Occidentale - tra nuove esondazioni in Sicilia ed allagamenti in Liguria : Maltempo live Un minimo depressionario sul Golfo del Leone (1012 hPa) attiva un flusso di correnti di Scirocco sul Tirreno e sul Ligure con ancora rovesci o temporali intensi al Nord-ovest e tra le isole Maggiori. Da domani il tempo migliorerà sulla penisola salvo residua instabilità sulla Sicilia. radar della protezione civile delle 16.00 Ma guardiamo a quanto accaduto oggi partendo dalla Liguria ove si segnalano fenomeni marittimi ...