Maltempo | frane e allagamenti in Liguria | 250 persone bloccate

Ancora forte Maltempo in Liguria - allagamenti e frane a Genova : frazione isolata - 200 persone bloccate | Un disperso : scattate le ricerche : Circa 200 persone attendono la messa in sicurezza di un passaggio per consentire almeno un collegamento pedonale

Maltempo a Genova - allagamenti e frane : oltre 250 persone isolate : In Val Varenna, sulle alture del capoluogo ligure, una strada è letteralmente crollata su se stessa interrompendo di fatto il collegamento con alcune frazioni del territorio. oltre 250 persone sono ora bloccate. Tecnici e vigili del fuoco in queste ore stanno lavorando incessantemente per mettere in sicurezza almeno un passaggio pedonale e consentire un minimo di collegamento con la zona.Continua a leggere

Ancora forte Maltempo in Liguria - allagamenti e frane a Genova : frazione isolata - 200 persone bloccate : Circa 200 persone attendono la messa in sicurezza di un passaggio per consentire almeno un collegamento pedonale

Maltempo Genova - frane. Frazioni isolate : 15.25 Frane e smottamenti a Genova a causa delle forti piogge che hanno colpito la città nelle ultime 24 ore. In Val Varenna, sulle alture del capoluogo, è rimasta isolata per cedimento della strada carrabile la frazione San Carlo di Cese. Duecento persone attendono che i tecnici mettano in sicurezza il passaggio per consentire almeno un collegamento pedonale alla città. A supporto delle città colpite dalla mareggiata nelle acque del Tigullio ...

Maltempo Liguria : allagamenti e frane a Genova - frazione isolata : A causa delle piogge intense che hanno colpito Genova nelle ultime ore, si sono registrate frane e smottamenti: in Val Varenna la frazione di San Carlo di Cese è rimasta in parte isolata in conseguenza del cedimento della strada carrabile che la collega alla città. I tecnici sono al lavoro per mettere in sicurezza l’area e consentire almeno un passaggio pedonale. L'articolo Maltempo Liguria: allagamenti e frane a Genova, frazione isolata ...

Maltempo - allagamenti e frane : chiuse strade nel Lecchese : Nuova giornata di passione sulle strade della provincia di Lecco a causa della perdurante ondata di Maltempo e delle chiusure dovute ad allagamenti e frane. Oggi e’ stata chiusa per allagamenti l’immissione sulla Superstrada 36 Milano-Lecco da Suello (Lecco), principale collegamento dalla provincia di Como attraverso l’Erbese. Il traffico viene deviato verso Bosisio Parini (Lecco) con notevoli disagi. Pesanti ripercussioni ...

Maltempo - 30 persone isolate a causa delle frane in Valle di Susa : Una trentina di persone è isolata nella frazione Gandoglio, a Borgone, in Valle di Susa, dove sono cadute diverse frane a causa delle piogge intense. Fango e detriti sono precipitati sulla statale. Il ...

Maltempo - frane : 30 persone isolate in Valle di Susa : Una trentina di persone sono isolate nella frazione Gandoglio, a Borgone, in Valle di Susa, dove oggi sono cadute diverse frane a causa delle piogge intense di queste ore. Fango e detriti sono precipitati sulla statale. Il sindaco Paolo Alpe, insieme ai vigili del fuoco e agli operatori della Protezione civile, stanno monitorando la situazione. A frazione Molere, sempre a Borgone di Susa, è esondato un rio che scorre lungo la strada ...

Maltempo - frane e smottamenti in Val Susa : chiusa la statale : Una piccola frana e’ caduta oggi, a Borgone di Susa, nella frazione San Valeriano, a causa delle intense piogge che da ore si abbattono su tutta la Regione. Fango e detriti sono finiti sulla strada statale, che, in via precauzionale, e’ stata chiusa dagli agenti della polizia municipale. Uno smottamento si e’ verificato anche a San Lorenzo di Bussoleno, sempre in Valle di Susa. L'articolo Maltempo, frane e smottamenti in Val ...

Maltempo - Alpi distrutte : “danni inestimabili” in Trentino Alto Adige - e adesso scatta l’allarme frane e valanghe : Danni ambientali ingenti e seri pericoli per il prossimo futuro: la situazione in Trentino Alto Adige è critica e il Maltempo sembra ancora non voler dare tregua a montagne disboscate e valli rase al suolo. Come ha spiegato ai micerofoni di MeteoWeb Linda Martinello, guida ambientale escursionistica che opera proprio in alcune delle zone più colpite, “i danni maggiori sono legati a quanto causato dal vento: intere foreste di abete rosso ...

Maltempo Piemonte - Po oltre il livello di guardia/ Ultime notizie - esonda ai Murazzi e frane in val di Lanzo - IlSussidiario.net : Maltempo Piemonte, Po oltre il livello di guardia. Ultime notizie, esonda ai Murazzi e frane in val di Lanzo: la pioggia non si ferma.

Allerta Meteo Estofex - Italia nella morsa del Maltempo : ancora nubifragi - alluvioni e frane - rischio trombe marine : Allerta Meteo – Continua il maltempo nel Mediterraneo ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette un’Allerta Meteo di livello 1 per parti dell’Italia, della Francia sudorientale e Malta per nubifragi, forti raffiche di vento e tornado. L’Allerta si intende valida fino alle 7 (ora Italiana) di domani, mercoledì 7 novembre. Masse d’aria molto calde sono risalite fino all’Europa nordorientale con 16°C a 850hPa fino a 50°Nord, grazie ad ...

Maltempo : alto Garda flagellato - frane isolano la valle delle Cartiere : L’alto Garda fatica a rialzare la testa dopo il Maltempo che ha flagellato l’area una settimana fa. Il tributo maggiore lo stanno pagando gli abitanti di Tremosine (Brescia). Da sette giorni infatti la strada della Forra, Provinciale che dal bivio sulla Gardesana conduce sull’altopiano fino al borgo della Pieve, e’ chiusa al transito a causa di frane, smottamenti e caduta di alberi nel tratto centrale dove la lingua di ...

Allerta Meteo Estofex - ancora Maltempo in Italia : rischio frane con 50 mm di pioggia in 24 ore - particolare attenzione in Puglia per alluvioni lampo e tornado : Allerta Meteo – Settimana iniziata ancora una volta all’insegna del maltempo in Italia ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette un’Allerta Meteo di livello 1 per il Sud-Est della nostra penisola, e in particolare per la Puglia, principalmente per alluvioni lampo e, in misura minore, per tornado non supercellulari. Livello di Allerta 1 anche per Spagna nordorientale e Francia meridionale per alluvioni lampo e, in misura minore, ...