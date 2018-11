Maltempo | esperto CNR | gli eventi estremi “si possono ripetere | ma non si può dire quando”

meteoweb.eu

: RT @PalermoToday: Maltempo, l'esperto e il grande incubo: 'Palermo totalmente impreparata a una nuova, vera, alluvione' - ABosurgi : RT @PalermoToday: Maltempo, l'esperto e il grande incubo: 'Palermo totalmente impreparata a una nuova, vera, alluvione' - lillyhami : RT @Tigre_E632: Maltempo, parla l'esperto: «Recupero boschi molto difficile» - Cronaca - Alto Adige #Bolzano #maltempo Anche la situazione… - francescofp79 : RT @PalermoToday: Maltempo, l'esperto e il grande incubo: 'Palermo totalmente impreparata a una nuova, vera, alluvione' -

(Di domenica 11 novembre 2018) L’ondata diche ha investito l’Italia nelle scorse settimane “per quanto abbia le caratteristiche di una situazione estrema e fortunatamente rara, ha elementi che corrispondono al quadro prodotto dal cambiamento climatico, e che pertanto si, anche se ovviamente non si puòquando“: lo ha dichiarato all’Adnkronos Massimiliano Pasqui, climatologo del Cnr. “Alcuni aspetti di quel tipo di, come intensità delle piogge o del vento sono caratteri che, per quanto si sia trattato di un evento contestualizzato che è durato pochi giorni, saranno sempre più evidenti in situazioni future. E’ chiaro che non si puòquando si ripresenteranno, ma bisogna sempre inquadrare un evento meteo dal punto di vista climatico e capire quanto assomiglia a quello che ci si può aspettare da un clima modificato“. “Avere ...