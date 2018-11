Maltempo | dai danni alla ricostruzione

Maltempo - medico morto nel Corleonese : lo zio della moglie era stato ucciso dai briganti : Floriana Di Marco, la moglie di Giuseppe Liotta, il medico morto sabato scorso durante la bufera che si è abbattuta in provincia di Palermo, è nipote del carabiniere Eolo Adorni ucciso dai briganti nel 1947. La donna ha fatto riferimento allo zio oggi ai funerali del marito. Eolo Adorni fa parte dei 48 “eroi dimenticati” che nell’arco di tempo che va dal 1865 e fino al 2012, sono morti nell’agrigentino ad opera della ...

Maltempo - Sicilia “colpita e affondata” dai temporali Mediterranei : disastro a Mazara del Vallo - Allerta Meteo in tutta l’isola [LIVE] : Allerta Meteo – Come ampiamente previsto nelle scorse ore, violenti temporali hanno colpito la Sicilia occidentale nella notte e nelle prime ore del mattino. Sono caduti addirittura 106mm di pioggia a Mazara del Vallo, 91mm a Salemi, 80mm a Fulgatore, 51mm a Marsala, 46mm a Castelvetrano, 40mm a Sciacca, 38mm a Erice, 34mm a Trapani e Partanna. Parliamo quindi di vere e proprie bombe d’acqua, in un’area già messa a dura prova ...

Maltempo - Salvatore - M5S - : 'I risparmi dai tagli dei nostri stipendi alla protezione civile' : Abbiamo altresì pronto un Odg per impegnare il risparmio di spesa che si otterrà con la riduzione dei costi della politica , cioè il contributo regionale degli ex consiglieri, , affinché anche esso ...

Maltempo Liguria : frana a Santa Margherita - treno esce fuori dai binari : A causa di una frana vicino alla stazione di Santa Margherita Ligure, è uscito dai binari il primo carrello di una carrozza di un treno regionale: la frana sarebbe stata originata dal cedimento di un muro di contenimento che delimita la linea, determinato dalle piogge abbondanti degli ultimi giorni. L’incidente si è verificato poco prima delle 6: la circolazione è stata inizialmente sospesa, poi è ripresa con ritardi fino a 60 minuti. Non ...

Maltempo Piemonte - canoisti cadono in un torrente : salvati dai Vigili del Fuoco : Due canoisti sono stati salvati dai Vigili del Fuoco a Traversella, nel Torinese. Stavano scendendo il torrente Chiusella, nonostante il Maltempo, quando l’imbarcazione, vicino al Ponte Prelle, tra Inverso e Traversella, si è ribaltata. I due, un americano e un italiano, sono finiti in acqua. Il primo è riuscito a tornare a riva; il secondo, invece, trascinato dalla corrente, si è fermato a qualche decina di metri di distanza solo quando ...

Maltempo - piogge torrenziali e troppo caldo al Nord : Torino col fiato sospeso per la piena del fiume Po - “scappate dai piani bassi”. Tornado in Liguria - allarme per i laghi [FOTO LIVE] : 1/43 Il fiume Po in piena a Torino ...

Maltempo e vento sul Vesuvio : il crollo degli alberi ripreso in diretta dai volontari : TORRE DEL GRECO - L'eccezionale Maltempo di ieri, con raffiche di vento straordinarie su Napoli e provincia, ha fatto gravissimi danni anche nel territorio del Parco Nazionale del Vesuvio con alberi ...

Maltempo Trento : recuperata la famiglia bloccata al lago di Fedaia : Il Soccorso alpino del Trentino e’ intervento questo pomeriggio per recuperare una famiglia veneta bloccata nei pressi del lago di Fedaia. Un uomo e i suoi due bambini erano bloccati in quota a circa 2.000 metri dopo aver passato la notte al rifugio Fedaia, da dove non erano riusciti a rientrare a valle viste le condizioni impraticabili dei sentieri e delle strade spesso franate e interrotte. Vista l’assenza di corrente elettrica ...

Maltempo Liguria - a Genova allarme dai sensori del Ponte Morandi : strade chiuse : allarme dai sensori del Ponte Morandi a Genova per il Maltempo: a causa del forte vento e delle piogge è stata chiusa via 30 giugno, tra le principali arterie di collegamento con il centro della città. Toti ha fatto sapere che la Regione Liguria chiederà lo stato di emergenza e calamità naturale: "Muovetevi solo se c'è ragione di farlo".Continua a leggere

Italia travolta dal Maltempo | Video dai social : danni da La Spezia a Roma : Nella città ligure una tromba d'aria ha provocato la caduta di container in mare; alberi a terra e forte vento in tutta Italia.

Maltempo Genova : allarme dai sensori del Ponte Morandi - chiuse strade : Sono scattati gli allarmi dai sensori installati sul Ponte Morandi a Genova: in via precauzionale è stata chiusa via 30 giugno, lungo la sponda destra del torrente Polcevera. La strada era stata riaperta da poco per collegare la Valpolcevera, isolata dopo il crollo del Ponte, con il centro della città. A causa del Maltempo sono numerose le strade chiuse in città. L'articolo Maltempo Genova: allarme dai sensori del Ponte Morandi, chiuse ...

Maltempo - piogge e alberi abbattuti dai venti : quattro morti | Danni e disagi : Due giovani mirti nel frusinate colpiti da un albero mentre transitavano in auto. Un altro morto a Napoli, con una dinamica analoga. Bufere e mareggiate su tutta la penisola

