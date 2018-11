Maltempo | allagamenti e frane a Genova | un disperso

Maltempo - frane e allagamenti in Liguria : 250 persone bloccate : Per una frana avvenuta sulla strada che porta a San Carlo di Cese, in provincia di Genova, l'intera frazione è rimasta...

Maltempo a Genova - allagamenti e frane : oltre 250 persone isolate : In Val Varenna, sulle alture del capoluogo ligure, una strada è letteralmente crollata su se stessa interrompendo di fatto il collegamento con alcune frazioni del territorio. oltre 250 persone sono ora bloccate. Tecnici e vigili del fuoco in queste ore stanno lavorando incessantemente per mettere in sicurezza almeno un passaggio pedonale e consentire un minimo di collegamento con la zona.Continua a leggere

Maltempo Liguria : allagamenti e frane a Genova - frazione isolata : A causa delle piogge intense che hanno colpito Genova nelle ultime ore, si sono registrate frane e smottamenti: in Val Varenna la frazione di San Carlo di Cese è rimasta in parte isolata in conseguenza del cedimento della strada carrabile che la collega alla città. I tecnici sono al lavoro per mettere in sicurezza l’area e consentire almeno un passaggio pedonale. L'articolo Maltempo Liguria: allagamenti e frane a Genova, frazione isolata ...

Maltempo in Sicilia - esondato il fiume Mazaro : allagamenti e danni. Salvate due famiglia in difficoltà : Ancora Maltempo in Sicilia dove è esondato il fiume Mazaro a Mazara del Vallo. Le immagini dei vigili del fuoco che sono intervenuti con squadre ordinarie e soccorritori acquatici. Salvate due famiglie in difficoltà L'articolo Maltempo in Sicilia, esondato il fiume Mazaro: allagamenti e danni. Salvate due famiglia in difficoltà proviene da Il Fatto Quotidiano.

Maltempo Liguria : forti piogge a Genova - allagamenti a Pegli e Prà : allagamenti nella zona del ponente di Genova in particolare nei quartieri di Pegli e Prà. Le forti piogge hanno portato acqua in scantinati e sottopassi e creato piccoli smottamenti. L’acqua è scesa dalle alture fino a valle, invadendo anche l’Aurelia. In via Scarpanto i vigili del fuoco sono intervenuti per un tir rimasto in avaria in mezzo all’acqua. A Multedo allagato il sottopasso di via Pacoret. L'articolo Maltempo ...

Maltempo sull’Italia Occidentale - tra nuove esondazioni in Sicilia ed allagamenti in Liguria : Maltempo live Un minimo depressionario sul Golfo del Leone (1012 hPa) attiva un flusso di correnti di Scirocco sul Tirreno e sul Ligure con ancora rovesci o temporali intensi al Nord-ovest e tra le isole Maggiori. Da domani il tempo migliorerà sulla penisola salvo residua instabilità sulla Sicilia. radar della protezione civile delle 16.00 Ma guardiamo a quanto accaduto oggi partendo dalla Liguria ove si segnalano fenomeni marittimi ...

Maltempo Liguria : allagamenti in A7 e interventi a Genova : Le intense precipitazioni che hanno interessato la Liguria nelle scorse ore hanno causato allagamenti sull’autostrada A7 nel nodo Genovese provocando disagi al traffico, in particolare nella parte tra il bivio A7/A12 Genova-Livorno e a Genova Ovest oltre che tra Sampierdarena e Genova Ovest. Nella giornata di ieri a Genova sono stati una sessantina gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto per alberi pericolanti e ...

Maltempo Sicilia : esonda fiume a Mazara del Vallo - allagamenti e disagi nel Trapanese : A causa delle piogge incessanti, si registrano disagi e allagamenti in alcuni centri della provincia di Trapani. E’ esondato il fiume Mazaro a Mazara del Vallo: le zone basse della città sono state invase dall’acqua e molte persone sono state costrette a salire ai piani alti delle case. Sul posto squadre dei vigili del fuoco. Il comando provinciale di Trapani ha inviato anche la sezione soccorritori acquatici. L'articolo Maltempo ...

Maltempo - caos Liguria : cede piazzetta a Portofino - allagamenti a Rapallo : Liguria ancora in emergenza per le forti piogge che hanno provocato nuovi problemi lungo la costa, resa fragile dal Maltempo delle ultime settimane e dalla terribile mareggiata del 29 ottobre. Danni...

Maltempo - allagamenti a Rapallo : 20 negozi danneggiati : Mezz’ora di pioggia battente e mare mosso hanno generato, nella notte scorsa, allagamenti a Rapallo. Fango e acqua si sono riversati in via Mameli, danneggiando piu’ di venti attivita’. Acqua anche in Corso Italia, dove la situazione e’ stata fortunatamente di lieve entita’. “Il livello dell’acqua in via Mameli ha superato anche le barriere che alcune attivita’ avevano installato visto ...