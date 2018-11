Maltempo a Genova | allagamenti e frane | oltre 250 persone isolate

Maltempo Liguria : possibile disperso a Genova - ricerche in corso lungo il torrente Varenna : Sono in corso in queste ore le ricerche di un possibile disperso lungo il torrente Varenna, nel Ponente di Genova, colpito da forti piogge. Nei giorni scorsi si era notato un accampamento con una tenda lungo le sponde del corso d’acqua e ne è stata trovata solo una parte. Le ricerche si stanno svolgendo lungo il greto: impegnati 2 soccorritori acquatici SA e la squadra di Multedo dei vigili del fuoco. L'articolo Maltempo Liguria: possibile ...

Maltempo Genova - frane. Frazioni isolate : 15.25 Frane e smottamenti a Genova a causa delle forti piogge che hanno colpito la città nelle ultime 24 ore. In Val Varenna, sulle alture del capoluogo, è rimasta isolata per cedimento della strada carrabile la frazione San Carlo di Cese. Duecento persone attendono che i tecnici mettano in sicurezza il passaggio per consentire almeno un collegamento pedonale alla città. A supporto delle città colpite dalla mareggiata nelle acque del Tigullio ...

Maltempo Liguria : forti piogge a Genova - allagamenti a Pegli e Prà : allagamenti nella zona del ponente di Genova in particolare nei quartieri di Pegli e Prà. Le forti piogge hanno portato acqua in scantinati e sottopassi e creato piccoli smottamenti. L’acqua è scesa dalle alture fino a valle, invadendo anche l’Aurelia. In via Scarpanto i vigili del fuoco sono intervenuti per un tir rimasto in avaria in mezzo all’acqua. A Multedo allagato il sottopasso di via Pacoret. L'articolo Maltempo ...

Maltempo Liguria : allagamenti in A7 e interventi a Genova : Le intense precipitazioni che hanno interessato la Liguria nelle scorse ore hanno causato allagamenti sull’autostrada A7 nel nodo Genovese provocando disagi al traffico, in particolare nella parte tra il bivio A7/A12 Genova-Livorno e a Genova Ovest oltre che tra Sampierdarena e Genova Ovest. Nella giornata di ieri a Genova sono stati una sessantina gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto per alberi pericolanti e ...

Maltempo Liguria : tromba marina davanti la costa di Genova - disagi per la pioggia : Primi disagi per la nuova perturbazione che si e’ abbattuta su Genova. I vigili del fuoco stanno intervenendo soprattutto nella zona di Bolzaneto e San Quirico, ma anche sulla costa, per alberi pericolanti e allagamenti di magazzini e scantinati. Anche alcune strade del Ponente sono state invase dall’acqua del mare che, non trovando protezioni a fermarla dopo i danni della settimana scorsa, arriva sulle carreggiate con ...

Maltempo : Genova ricorda le vittime delle alluvioni del 2011 e del 2014 : Momenti di forte commozione oggi a Genova, all’incrocio tra corso De Stefanis e corso Sardegna, in occasione della commemorazione delle vittime dell’alluvione del 4 novembre 2011. Furono Shpresa, Gianissa e Gioia Dejala, Angela Chiaramonte, Evelina Pietranera e Serena Costa, le persone che persero la vita a causa dell’esondazione del Rio Fereggiano, nel quartiere di Marassi. “C’e’ ancora molto da lavorare per ...

TV - RAI3 : a “Report” il Ponte di Genova - le edicole in Italia e l’emergenza Maltempo : Nuovo appuntamento con “Report“, in onda su RAI3 lunedì 5 novembre alle 21.15. nel primo servizio dal titolo “Sotto il Ponte”, il 14 agosto alle 11.36 crolla il Ponte di Genova. Muoiono 43 persone, compresi quattro bambini. Il Ponte era stato progettato dall’ingegnere Riccardo Morandi, la cui firma è nel calcestruzzo precompresso e nella struttura a cavalletti. La costruzione finisce nel 1967, e già dieci anni dopo ...

Maltempo : quasi ultimati gli interventi dei Vigili del Fuoco a Genova : I Vigili del Fuoco hanno quasi ultimato gli interventi di messa in sicurezza a Genova dopo il Maltempo che si e’ abbattuto su tutta la Liguria lunedi’. Nella giornata di oggi i pompieri hanno smaltito una settantina di chiamate, mentre ne restano ancora 20 da smaltire. Il lavoro principale ha riguardato il taglio di alberi pericolanti, come quello inclinato alla Gigi Ghirotti di Bolzaneto. L'articolo Maltempo: quasi ultimati gli ...

Maltempo Genova : 100mila pesci usciti dalle vasche acquacoltura : Continua la conta dei danni in Liguria in seguito al Maltempo che ha interessato la regione lo scorso lunedì. In particolare la mareggiata, oltre ai danni milionari causati alle infrastrutture e altrettanti ai privati, ha causato problemi alla società Aqua che gestisce il centro di acquacoltura di Lavagna. Circa 100 mila tra orate e branzini sono usciti dalle cinque grandi vasche sistemate di fronte alla costa che erano state immerse per ridurre ...

Allerta Meteo - Festa dei Santi con forte Maltempo in tutt’Italia : pesantissimo avviso della protezione civile per Giovedì 1 Novembre - allarme arancione a Roma - Napoli - Genova e in Sicilia : Allerta Meteo – Un sistema perturbato presente sulla penisola iberica determinerà oggi sul nostro Paese un flusso di correnti umide ed instabili sulle regioni più occidentali, in estensione da domani, primo Novembre, a gran parte del territorio nazionale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei ...