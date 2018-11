Macron | «Il nazionalismo tradisce il patriottismo»

Macron e Merkel uniti - 'il nazionalismo minaccia l'Ue' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

"IL NAZIONALISMO MINACCIA L'UE" - Macron e Merkel uniti. Trump fuori dal gruppo a Parigi - stretta di mano con Putin : È un no ai "nazionalismi" e al populismo ad alzarsi forte da Parigi l'11 novembre, esattamente 100 anni dopo la firma di un armistizio che pose fine alla Grande Guerra con i suoi 18 milioni di morti. Lo hanno scandito alto e forte Emmanuel Macron e Angela Merkel , mentre Donald Trump ha continuato ad esibire una diversa lunghezza d'onda. Con Putin , che apprezza la battaglia di Macron per un esercito europeo, c'è stato un contatto ...

Centenario armistizio - Macron e Merkel contro il nazionalismo : I leader del mondo a Parigi per le celebrazioni dell' armistizio L'anniversario. Tutte le campane di Parigi e dei luoghi simbolo della Prima guerra mondiale in Francia hanno suonato alle 11, la stessa ...

Macron : "Il nazionalismo è il tradimento del patriottismo". E Trump non riesce a contenersi... : Un'espressione che fotografa perfettamente la differenza di vedute. "Il patriottismo è l'esatto contrario del nazionalismo e dell'egoismo": lo ha detto il presidente della repubblica francese, Emmanuel Macron, nel discorso di poco meno di un quarto d'ora pronunciato davanti a 72 capi di stato e di governo invitati a Parigi per il centenario dell'Armistizio. In platea il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non è riuscito a ...