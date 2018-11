Macron | Il nazionalismo è il tradimento del patriottismo E Trump non riesce

huffingtonpost

(Di domenica 11 novembre 2018) Un'espressione che fotografa perfettamente la differenza di vedute. "Ilè l'esatto contrario dele dell'egoismo": lo ha detto il presidente della repubblica francese, Emmanuel, nel discorso di poco meno di un quarto d'ora pronunciato davanti a 72 capi di stato e di governo invitati a Parigi per il centenario dell'Armistizio. In platea il presidente degli Stati Uniti Donaldnon è riuscito a contenere la sua reazione, in una smorfia del volto che la dice lunga su quanto l'inquilino della Casa Bianca e il presidente francese la pensino diversamente. Gli attriti tra Francia e Stati Uniti, d'altronde, sono noti da tempo e a ravvivarli è stata la recente dichiarazione disulla necessità dell'Europa di dotarsi di una propria forza militare per proteggersi da Cina, Russia e anche dagli Stati Uniti."L'11 novembre, ...