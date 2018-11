Macron e Merkel uniti | ' il nazionalismo minaccia l' Ue'

"IL NAZIONALISMO MINACCIA L'UE" - Macron e Merkel uniti. Trump fuori dal gruppo a Parigi - stretta di mano con Putin : È un no ai "nazionalismi" e al populismo ad alzarsi forte da Parigi l'11 novembre, esattamente 100 anni dopo la firma di un armistizio che pose fine alla Grande Guerra con i suoi 18 milioni di morti. Lo hanno scandito alto e forte Emmanuel Macron e Angela Merkel, mentre Donald Trump ha continuato ad esibire una diversa lunghezza d'onda. Con Putin, che apprezza la battaglia di Macron per un esercito europeo, c'è stato un contatto ...

Centenario armistizio - Macron e Merkel contro il nazionalismo : I leader del mondo a Parigi per le celebrazioni dell'armistizio L'anniversario. Tutte le campane di Parigi e dei luoghi simbolo della Prima guerra mondiale in Francia hanno suonato alle 11, la stessa ...

Macron e Merkel a cerimonia Armistizio : ANSA, - PARIGI, 10 NOV - Emmanuel Macron e Angela Merkel hanno commemorato oggi a Compiegne, a nord di Parigi, i 100 anni dalla firma dell'Armistizio che mise fine alla Grande Guerra. Il presidente e ...

Macron e Merkel a commemorazione firma armistizio : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

"Conferenza Per la Libia" - Macron e Merkel isolano l'Italia. L'ingombrante presenza di Usa e Russia : Non perché non si capisca il perché dell'atteggiamento di Germani e Francia: gli interessi in gioco sono milioni di milioni, il petrolio libico è il migliore al mondo,. Senza il duo franco tedesco ...

Merz - il Macron della Germania che punta al dopo Merkel : Merz si è già espresso fortemente a favore di un'unione europea più forte nell'economia, nel lavoro e nel sociale. E si è detto rammaricato che la Germania non abbia ancora risposto a Macron a dovere ...

Al summit sulla Siria a Istanbul Erdogan - Macron - Merkel e Putin : ... - Si è aperto a Istanbul il summit tra Russia, Turchia, Francia e Germania volto ad arrivare a una soluzione politica alla guerra in corso da sette anni in Siria."Gli occhi della Siria e del mondo ...

Siria - Putin "Isis ha 700 ostaggi Usa e Ue"/ Ultime notizie : presto summit a 4 con Erdogan - Macron e Merkel : Secondo quanto annunciato dal presidente russo Putin, forze dell'Isis avrebbero preso in ostaggio circa 700 persone tra cui molti cittadini europei e americani in Siria(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 18:29:00 GMT)

Siria : il 27 ottobre summit Putin-Merkel-Macron-Erdogan : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Giuseppe Conte - la foto a Bruxelles che fa imbestialire i grillini : beve una birra con Macron e Merkel : C'è stato il tempo anche per una birra in compagnia tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e gli altri capi di governo arrivati a Bruxelles per il Consiglio europeo. A testimoniarlo c'è anche ...

Conte e la diplomazia del bicchiere : dopocena con Macron e Merkel : Bruxelles, 19 ott., askanews, - diplomazia del bicchiere: dopo le critiche e gli avvertimenti dalle istituzioni e dai partner europei sulla manovra e sul debito pubblico italiano, per Giuseppe Conte ...

Manovra - Conte al Consiglio Ue : “Oettinger? Aspetto critiche”/ Ultime notizie - vertice con Merkel e Macron : Manovra, Conte al Consiglio Ue per convincere l'Europa: "Oettinger? Aspetto critiche ma legge è bella". Ultime notizie, bilaterali con Merkel e Macron: Governo sotto pressione(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 10:09:00 GMT)

Manovra - stasera vertice a Palazzo Chigi. Conte incontrerà Merkel e Macron : Corsa contro il tempo e tante scadenze in agenda per il governo gialloverde. Nella giornata di domani, infatti, il Consiglio dei ministri sarà chiamato a chiudere sul decreto fiscale e disegno di ...

Manovra - Conte incontrerà Merkel e Macron prima del Consiglio Ue. Stasera alle 19 riunione di governo a Palazzo Chigi : Teleborsa, - Corsa contro il tempo e tante scadenze in agenda per il governo gialloverde. Nella giornata di domani, infatti, il Consiglio dei ministri sarà chiamato a chiudere sul decreto fiscale e ...