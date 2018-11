M5s e gli attacchi alla stampa Bonafede | legge su conflitto di interessi anche per

Raggi assolta : indecenti e sbagliati gli insulti M5s. Anche se molta stampa questa volta se li merita : Premessa: chi sta al governo e ricopre cariche istituzionali deve avere sempre la decenza di non parlare mai di giornali e giornalisti. Tantomeno di insultarli. Perché in democrazia, come ci ha spiegato più di due secoli fa Alexis de Tocqueville, “per raccogliere i beni inestimabili prodotti dalla libertà di stampa, bisogna sapersi sottomettere ai mali inevitabili che essa fa nascere”. Detto questo, a parere di chi scrive, i tanti colleghi che ...

M5s contro i giornalisti - parole di Di Maio al Consiglio di disciplina dell'Odg : "Siete stati voi che, anche a Roma, in occasione dell'avvio di qualsiasi indagine giudiziaria, vi siete comportati come delle iene feroci calpestando la normale dialettica politica e aggredendo con ...

Raggi assolta per le nomine in Campidoglio. Il M5s contro i media : 'Questa sentenza spazza via due anni di fango politico contro di me' ha detto la sindaca. Parole durissime dei leader Cinquestelle, Di Maio e Di Battista contro i giornalisti accusati di 'infimo ...

Gianluca Vacca - M5s - : "ma quali tagli? Stiamo investendo in cultura. 4.000 nuovi assunti al MiBAC entro il 2021" : ... come il biglietto a soli 2 euro per musei e siti archeologici e come l'iniziativa di riservare loro alcuni posti in teatro, per assistere agli spettacoli d'opera, sempre al prezzo vantaggiosissimo ...

De Menech attacca il capo politico del M5s : 'Grillo chieda scusa e devolva gli incassi dei suoi spettacoli ai bellunesi. Troppo pochi 12 milioni per tutto il Veneto - stanziare subito altre risorse' : ...un complotto? Se avesse un minimo di dignità dovrebbe chiedere immediatamente scusa e devolvere alle popolazioni disastrate dal maltempo di questi giorni i milioni che guadagna con i suoi spettacoli ...

Massa verso l'uscita da Gaia - M5s : «Soddisfatti. Adesso coinvolgere gli altri sindaci» : Massa - "Abbiamo voluto dare un senso alla mozione su Gaia intervenendo direttamente sul dispositivo che impegna il Sindaco e la Giunta, altrimenti sarebbe stato approvato un atto troppo generico ...

Pd e FI : M5s vuole bavaglio a stampa : 17.59 "Dai 5 Stelle altro vergognoso attacco all'informazione. Hanno paura della libertà e pretendono un Paese di servi del potere. A tutti i giornalisti va la nostra solidarietà", scrive su Twitter Martina,segretario dimissionario del Pd dopo l'assoluzione della sindaca Raggi. "Di Maio attacca inspiegabilmente giornalisti ed editori. M5S vuole ricostituire il Minculpop. La dittatura del pensiero unico. Chi critica viene messo alla gogna e ...

Tav. Migliaia in piazza a Torino per dire sì. Lega : "Va fatta". M5s : "stop se costa troppo" : "La nostra partecipazione alla manifestazione è innanzitutto un segno di rispetto e di attenzione verso il mondo produttivo e imprenditoriale piemontese che oggi ha deciso di scendere in piazza e che ...

Vacca - M5s - : 'Tagli alla cultura? Per noi è un investimento' : ... come il biglietto a soli 2 euro per musei e siti archeologici e come l'iniziativa di riservare loro alcuni posti in teatro, per assistere agli spettacoli d'opera, sempre al prezzo vantaggiosissimo ...

M5s a Chivasso : "Quelli che vogliono il Tav sono gli stessi che hanno indebitato la Regione" : 'Il Movimento Cinque Stelle non intende cedere sul rapporto deficit-pil ' assicura Luca Carabetta , deputato pentastellato ospite, ieri sera, venerdì 9 novembre, a Chivasso ad una assemblea pubblica ...

Salvini contagia gli elettori M5s : due su tre contro i migranti : Salvini fa terra bruciata intorno all'"alleato" a Cinque Stelle. E gli porta via gli elettori. O, almeno, li convince che le sue scelte in tema di politica migratoria sono giuste. È questo quello che emerge dall'ultimo sondaggio che, inevitabilmente, non potrà che preoccupare il leader pentastellato, Luigi Di Maio.Secondo una rivelazione Demos, resa pubblica da Repubblica, le scelte di chiusura dei porti hanno messo d'accordo la maggioranza ...

Maltempo - Salvatore - M5s - : 'I risparmi dai tagli dei nostri stipendi alla protezione civile' : Abbiamo altresì pronto un Odg per impegnare il risparmio di spesa che si otterrà con la riduzione dei costi della politica , cioè il contributo regionale degli ex consiglieri, , affinché anche esso ...

M5s - 'commissione per controllare la scienza in tv' : vogliono censurare Alberto Angela? : 'Una commissione che stabilisca le 'ricerche più importanti da divulgare attraverso la tv di Stato'. Questa la proposta di legge, di un solo articolo, firmata dal grillino Luigi Gallo . Il testo punta ...

Consigliera M5s insulta i Sì Tav : Prima le accuse su Fb della Consigliera penstastellata torinese , Viviana Ferrero che a proposito della manifestazione Si Tav di sabato in piazza Castello scrive '' Quella del NoTav/Si Tav è una ...