M5s contro i giornalisti | parole di Di Maio al Consiglio di disciplina dell' Odg

M5s contro la stampa - Paragone all'attacco. Zingaretti : chiedano scusa - : Il governatore della Regione Lazio: "Contento per assoluzione Raggi, ma i pentastellati come iene feroci". Berlusconi: "Aria illiberale, anticamera dittatura". Il senatore nel blog delle Stelle: "Nel ...

Nicola Zingaretti contro il M5s : “Vergognatevi e chiedete scusa ai giornalisti” : Non si placano le polemiche dopo i durissimi attacchi di Di Maio, Di Battista e altri esponenti del Movimento 5 Stelle alla stampa, nel giorno dell'assoluzione in primo grado del Sindaco di Roma Virginia Raggi. Anche Zingaretti attacca: "Vergognatevi per la vostra aggressività nei confronti dei giornalisti".Continua a leggere

Governo - Berlusconi : “Non durerà 5 anni - Lega non tradirà elettori. M5s contro la stampa? Anticamera di dittatura” : “Sono convinto che questo Governo non potrà durare cinque anni, la Lega si accorgerà presto di non poter tradire il programma del centrodestra presentato ai nostri elettori. Questo Governo cadrà e allora ci saranno due possibilità. La prima: un mandato al centrodestra che trovi i voti neccessari in parlamento per formare una maggioranza, oppure si andrà a nuove elezioni”. Lo ha detto Silvio Berlusconi, a margine del congresso ...

Raggi assolta per le nomine in Campidoglio. Il M5s contro i media : 'Questa sentenza spazza via due anni di fango politico contro di me' ha detto la sindaca. Parole durissime dei leader Cinquestelle, Di Maio e Di Battista contro i giornalisti accusati di 'infimo ...

Torino - in piazza il popolo del sì. «Siamo 30.000». Lega contro M5s : Grande affluenza in piazza Castello dove sulle note della canzone di Jovanotti 'Io penso positivo' ha avuto inizio la mobilitazione promossa da 'Sì, Torino va avanti'. Secondo...

Salvini contagia gli elettori M5s : due su tre contro i migranti : Salvini fa terra bruciata intorno all'"alleato" a Cinque Stelle. E gli porta via gli elettori. O, almeno, li convince che le sue scelte in tema di politica migratoria sono giuste. È questo quello che emerge dall'ultimo sondaggio che, inevitabilmente, non potrà che preoccupare il leader pentastellato, Luigi Di Maio.Secondo una rivelazione Demos, resa pubblica da Repubblica, le scelte di chiusura dei porti hanno messo d'accordo la maggioranza ...

Scienza in tv - M5s propone una commissione per divulgarla o controllarla? : Chi eleggerà i membri della commissione? Con quali parametri si selezioneranno i temi da divulgare? La proposta di legge di Luigi Gallo è troppo vaga per non piegarsi a interpretazioni inquietanti